Переговоры Трампа и Путина по телефону продолжались около 45 минут - СМИ

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по телефону завершились. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации США.

Таким образом, разговор продолжался около 45 минут.

Этот телефонный разговор лидеров РФ и США стал первым после вступления Трампа в должность и вторым после его избрания президентом.

Как ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в субботу вечером Путин и Трамп должны были провести телефонный разговор. По информации Белого дома, к телефонным переговорам лидеров, которые в расписании Трампа значились в 12.00 местного времени (19.00 по Киеву), присоединится вице-президент США Майк Пенс.

Ранее в субботу Дональд Трамп провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.