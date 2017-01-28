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    Переговоры Трампа и Путина по телефону продолжались около 45 минут - СМИ

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (695)

    (обновлено: )64360
    Телефонный разговор лидеров США Дональда Трампа и России Владимира Путина стал первым после вступления Трампа в должность и вторым после его избрания президентом.
    Дональд Трамп
    REUTERS Shannon Stapleton

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина по телефону завершились. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации США.

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    Таким образом, разговор продолжался около 45 минут.

    Этот телефонный разговор лидеров РФ и США стал первым после вступления Трампа в должность и вторым после его избрания президентом.

    Как ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в субботу вечером Путин и Трамп должны были провести телефонный разговор. По информации Белого дома, к телефонным переговорам лидеров, которые в расписании Трампа значились в 12.00 местного времени (19.00 по Киеву), присоединится вице-президент США Майк Пенс.

    Ранее в субботу Дональд Трамп провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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