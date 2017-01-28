Белый дом: состоялся телефонный разговор Трампа и Меркель

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В субботу состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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"Президент США проводит телефонный разговор с канцлером Германии Меркель из Овального кабинета. Один из пяти телефонных разговоров с главами правительств на сегодня", — подписал Спайсер фотографию в одном из сообщений на своей официальной странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Меркель и Трамп в субботу могут провести телефонный разговор. По информации агентства Рейтер, ожидается, что лидеры могут "обсудить Россию и Украину".