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    Белый дом: состоялся телефонный разговор Трампа и Меркель

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (692)

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    Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Меркель из Овального кабинета. Это один из пяти телефонных разговоров с главами правительств, запланированный на сегодня.
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    Дональд Трамп. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В субботу состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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    "Президент США проводит телефонный разговор с канцлером Германии Меркель из Овального кабинета. Один из пяти телефонных разговоров с главами правительств на сегодня", — подписал Спайсер фотографию в одном из сообщений на своей официальной странице в Twitter.

    Ранее сообщалось, что Меркель и Трамп в субботу могут провести телефонный разговор. По информации агентства Рейтер, ожидается, что лидеры могут "обсудить Россию и Украину".

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