Пропаганда или ограничение? Книги из РФ под тотальным запретом

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Под запретом

С началом войны в Донбассе украинские власти открыли фронт борьбы со всем российским в стране. Теперь дело дошло не только и до запрета книг, изданных в России.

В четверг, 26 января, стало известно, что Украина ввела полный запрет на три месяца на ввоз книг из России, в том числе и в ручной клади. Как сообщили в Госкомтелерадио, основанием стали нормы закона о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ.

"Вступил в действие соответствующий закон, который запрещает ввоз в Украину антиукраинской литературы, которая изготовлена в России, без соответствующего разрешения. (Порядок) разрешения должен утвердить Кабинет министров, и пока Кабинет министров не утвердил порядок предоставления такого разрешения, никто из импортеров не имеет права ввозить никакую книжную продукцию из РФ на территорию Украины", — подтвердил первый зам Госкомтелерадио Богдан Червак.

Напомним, закон был принят Верховной Радой со второй попытки 8 декабря 2016 года. Такое решение поддержали 237 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законом предполагается, что ввозить книги из РФ в Украину можно только после проверки экспертным советом Госкомтелерадио. Механизмы такой проверки, согласно закону, должны быть разработаны с 1 января по 1 апреля. Таким образом, поскольку механизмы оформления разрешений только формируются, а закон требует ввоза книг только после соответствующего разрешения, в течение трех месяцев будет действовать фактический запрет на ввоз книг из РФ.

Распространение на территории Украины издательской продукции, происходящей (изготовленной) и/или ввозимой с территории РФ, временно оккупированной территории Украины, без наличия соответствующего разрешения будет влечь за собой наложение штрафа в размере 10 минимальных зарплат за каждый случай такого распространения, совершенного впервые, и в размере 50 минимальных зарплат — а каждый последующий случай.

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Тем временем, в Харькове готовятся издать на украинском языке дневники одного из идеологов нацизма Йозефа Геббельса, которые охватывают последние годы его жизни в 1944-1945 года.

"Главный идеолог нацизма, всемогущий министр пропаганды долгие годы вел дневниковые записи. До начала 1945-го их насчитывалось около 15 тысяч страниц. Сегодня они причисляются к числу таких документов, без знания и осмысления которых невозможно создать сколько-нибудь полное представление о немецком национал-социализме. Дневники 1944-45-х годов — наиболее ценная часть записей Геббельса", — говорится в аннотации к книге.

Это решение весьма удивило и возмутило украинцев. По мнению многих читателей, воспоминаниям пропагандиста нацизма не место на книжных полках.

Тем более, как известно, еще в 2015 году Рада запретила пропаганду нацизма и коммунизма в Украине.

Издатели и продавцы обеспокоены

По словам главы Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александра Афонина, ситуация на книжном рынке весьма критическая, так как в некоторых издательствах осталось запасов на месяц, а магазины будут распродавать остатки книг, завезенных в прошлом году.

При этом, по его словам, украинские издательства не способны компенсировать потери от запрета на российские книги.

"Объемов производства украинской книги недостаточно для того, чтобы поддерживать даже существующие книжные магазины и крупные торговые сети, не говоря уже о том, чтобы открывались новые", — заявил он изданию Страна.ua.

Эксперт в области книгоиздательства Даниил Ваховский предсказывает, что магазины продержатся на остатках продукции где-то до марта – потом начнется контрабанда.

"Мелкие поставки традиционно идут контрабандой в пакетах по железной дороге "Москва-Кишинев", или просто перевозятся через границу в сумках. Но я думаю, что уже вскоре из-за этого закона контрабанда возрастет в 2-3 раза. Весь легальный импорт будет замещен контрабандой, по крайней мере до того времени, пока не заработает эта комиссия", – цитирует его Страна.ua.

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При этом продавцы книг на рынке "Петровка" признались, что книги на русском языке в Киеве покупают чаще. При этом, если говорить, например, о путеводителях, то их в Украине даже не издают на украинском языке.

"То, что есть на русском – на украинском его просто нет", — рассказала Вестям одна из продавщиц.

Среди причин — отсутствие господдержки и сравнительно небольшой (по сравнению с РФ) опыт в издательском бизнесе.