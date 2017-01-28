наверх
28.01.201719:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Пропаганда или ограничение? Книги из РФ под тотальным запретом

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (159)

    (обновлено: )5910
    Украина запретила ввоз книг из РФ по причине "антиукраинского содержания". Тем временем в Харькове готовятся издать на украинском языке дневники одного из идеологов нацизма Йозефа Геббельса. И это при том, что в Украине запрещена законом пропаганда нацизма.
    Книги
    flickr.com/Kate Ter Haar

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Под запретом

    С началом войны в Донбассе украинские власти открыли фронт борьбы со всем российским в стране. Теперь дело дошло не только и до запрета книг, изданных в России.

    Продажа книг. Архивное фото
    Украинское фото
    Украина, наши дни: здравствуй, Геббельс - прощайте, книги из РФ

    В четверг, 26 января, стало известно, что Украина ввела полный запрет на три месяца на ввоз книг из России, в том числе и в ручной клади. Как сообщили в Госкомтелерадио, основанием стали нормы закона о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. 

    "Вступил в действие соответствующий закон, который запрещает ввоз в Украину антиукраинской литературы, которая изготовлена в России, без соответствующего разрешения. (Порядок) разрешения должен утвердить Кабинет министров, и пока Кабинет министров не утвердил порядок предоставления такого разрешения, никто из импортеров не имеет права ввозить никакую книжную продукцию из РФ на территорию Украины", — подтвердил первый зам Госкомтелерадио Богдан Червак.

    Напомним, закон был принят Верховной Радой со второй попытки 8 декабря 2016 года. Такое решение  поддержали 237 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.  

    Законом предполагается, что ввозить книги из РФ в Украину можно только после проверки экспертным советом Госкомтелерадио. Механизмы такой проверки, согласно закону, должны быть разработаны с 1 января по 1 апреля. Таким образом, поскольку механизмы оформления разрешений только формируются, а закон требует ввоза книг только после соответствующего разрешения, в течение трех месяцев будет действовать фактический запрет на ввоз книг из РФ. 

    Распространение на территории Украины издательской продукции, происходящей (изготовленной) и/или ввозимой с территории РФ, временно оккупированной территории Украины, без наличия соответствующего разрешения будет влечь за собой наложение штрафа в размере 10 минимальных зарплат за каждый случай такого распространения, совершенного впервые, и в размере 50 минимальных зарплат — а каждый последующий случай.

    Книги
    flickr.com/Kate Ter Haar
    В соцсетях обсудили запрет на ввоз антиукраинских книг из России

    Читайте также: Быстряков: живем, как по Геббельсу, — самая большая ложь похожа на правду

    Тем временем, в Харькове готовятся издать на украинском языке дневники одного из идеологов нацизма Йозефа Геббельса, которые охватывают последние годы его  жизни в 1944-1945 года. 

    "Главный идеолог нацизма, всемогущий министр пропаганды долгие годы вел дневниковые записи. До начала 1945-го их насчитывалось около 15 тысяч страниц. Сегодня они причисляются к числу таких документов, без знания и осмысления которых невозможно создать сколько-нибудь полное представление о немецком национал-социализме. Дневники 1944-45-х годов — наиболее ценная часть записей Геббельса", — говорится в аннотации к книге.

    Это решение весьма удивило и возмутило украинцев. По мнению многих читателей, воспоминаниям пропагандиста нацизма не место на книжных полках.

    Тем более, как известно, еще в 2015 году Рада запретила пропаганду нацизма и коммунизма в Украине.

    Издатели и продавцы обеспокоены

    По словам главы Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александра Афонина, ситуация на книжном рынке весьма критическая, так как в некоторых издательствах осталось запасов на месяц, а магазины будут распродавать остатки книг, завезенных в прошлом году. 

    При этом, по его словам, украинские издательства не способны компенсировать потери от запрета на российские книги.

    Книжный магазин
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Книги из РФ: политика убьет книжный рынок Украины

    "Объемов производства украинской книги недостаточно для того, чтобы поддерживать даже существующие книжные магазины и крупные торговые сети, не говоря уже о том, чтобы открывались новые", — заявил он изданию Страна.ua.

    Эксперт в области книгоиздательства Даниил Ваховский предсказывает, что магазины продержатся на остатках продукции где-то до марта – потом начнется контрабанда.

    "Мелкие поставки традиционно идут контрабандой в пакетах по железной дороге "Москва-Кишинев", или просто перевозятся через границу в сумках. Но я думаю, что уже вскоре из-за этого закона контрабанда возрастет в 2-3 раза. Весь легальный импорт будет замещен контрабандой, по крайней мере до того времени, пока не заработает эта комиссия", – цитирует его Страна.ua.

    Читайте также: Казнить нельзя, помиловать тоже. О мировой практике запрета книг и фильмов

    При этом продавцы книг на рынке "Петровка" признались, что книги на русском языке в Киеве покупают чаще. При этом, если говорить, например, о путеводителях, то их в Украине даже не издают на украинском языке.

    "То, что есть на русском – на украинском его просто нет", — рассказала Вестям одна из продавщиц.

    Среди причин — отсутствие господдержки и сравнительно небольшой (по сравнению с РФ) опыт в издательском бизнесе. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Блокада в зоне АТО расширилась еще на одну железнодорожную станцию
    Донбасс: блокада и пиар
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Марчин Халась
    Украина-Польша: патриотизм и раздор