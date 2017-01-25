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    Культура

    В Украине издадут дневники Геббельса

    (обновлено: )95
    Мемуары Йозефа Геббельса, которые готовятся к изданию, охватывают последние годы жизни идеолога нацизма – 1944-1945 года. Идею издания уже раскритиковали в социальных сетях.
    Йозеф Геббельс
    wikipedia

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Харьковское издательство "Фолио" собирается издать дневники одного из идеологов нацистской Германии Йозефа Геббельса на украинском языке, сообщает в среду интернет-издание Kharkiv Today.

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    Мемуары, которые готовятся к изданию, охватывают последние годы жизни идеолога нацизма – 1944-1945 года.

    "Главный идеолог нацизма, всемогущий министр пропаганды долгие годы вел дневниковые записи. До начала 1945-го их насчитывалось около 15 тысяч страниц. Сегодня они причисляются к числу таких документов, без знания и осмысления которых невозможно создать сколько-нибудь полное представление о немецком национал-социализме. Дневники 1944-45-х годов — наиболее ценная часть записей Геббельса", — приводит издание выдержку из аннотации к книге.

    Как пишет СМИ, идею раскритиковали в социальных сетях. По мнению многих украинских читателей, воспоминаниям пропагандиста нацизма не место на книжных полках.

    Напомним, в прошлом году в Германии поступил в продажу двухтомник "Гитлер. Майн кампф. Критическое издание". Цель издания в том, чтобы опровергнуть идеи и утверждения автора результатами современных исследований.

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