Украина, наши дни: здравствуй, Геббельс - прощайте, книги из РФ

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Две новости последних дней особенно ярко иллюстрируют состояние, в котором находится украинское общество. Первая: на три месяца введен полный запрет на ввоз книг из РФ, в том числе для личного пользования. Вторая: харьковское издательство объявило о намерении издать дневники одного из руководителей нацистской Германии Йозефа Геббельса.

"Верх человеческой глупости"

О полном запрете на ввоз русских книг в период с 1 января до 1 апреля сообщил глава Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин.

На следующий день эту информацию подтвердили в Госкомтелерадио Украины. Там разъяснили, что основанием временного полного запрета ввоза русских книг являются нормы закона о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ.

Напомним, украинские нардепы в декабре 2016 года одобрили закон, ограничивающий ввоз "антгосударственных" книг из РФ. Президент Петр Порошенко этот закон подписал. Степень "антигосударственности" и "антиукраинскости" должен определять экспертный совет Госкомтелерадио. Согласно закону, механизмы проверки должны быть разработаны с 1 января до 1 апреля 2016 года.

До создания таких механизмов книги из России ввозиться не будут.

"Запрет получился технический, причина в том, что не работает пока комиссия (проверяющих книги — Ред.). Но я считаю, что запрет на ввоз книг в эпоху Интернета — это просто верх человеческой глупости", — сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя сложившуюся ситуацию для РИА Новости Украина. По его словам, такой запрет может вызвать обратный эффект — рост интереса к издаваемым в России книгам.

В то же время, по словам эксперта, это борьба за деньги — "таким образом украинские книгопечатники получат часть рынка". При этом сам рынок сократится, "ассортимент упадет в разы".

Политолог Владимир Корнилов видит и политическую подоплеку: "Киев пытается запретить все русское на своей территории", в том числе и русский язык, напомнил он изданию Inforeactor. По мнению эксперта, это приведет лишь к дальнейшей "дебилизации масс", но этого власти и добиваются — так легче управлять.

Геббельс и "последние дни"

На фоне всех других происходящих на Украине событий решение одного харьковского издательства обнародовать дневники (1944-1945 годов) идеолога нацизма Йозефа Геббельса почему-то даже и не удивляет. По словам директора издательства, "эта книга нужна украинскому обществу", поскольку там, как ему мнится, корни всех секретов современной… российской пропаганды.

Политолог Михаил Павлив, комментируя для РИА Новости Украина такую издательскую инициативу, сказал, что всерьез это обсуждать трудно, но предположил, что у издателя может быть тайное намерение: намекнуть украинской власти, что ей пора воспользоваться опытом Геббельса "в последние дни" — поскольку дневники относятся к 1945 году.

Руслан Бортник отметил, что дневники Геббельса потенциально могут попасть под известный закон о десоветизации — "там ведь запрещена и нацистская идеология".

"Надо смотреть, как они (дневники Геббельса — Ред.) издаются, с какими аннотациями… Если это будет издаваться разумно, для научных учреждений, для специальных библиотек, то это может быть издано, эти дневники могут иметь значительную историческую ценность. Ничего особенно страшного я в этом не вижу. Мне кажется, это больше рекламная акция самого издательства", — сказал Бортник, добавив, что дневники Геббельса — "это не его теоретические работы, условно говоря, не какой-то комплекс госпропаганды".

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"Может быть, там пишется только о кошечках и о семье. Надо смотреть", — резюмировал политолог. Он выразил надежду на то, что в любом случае издание "не будет массовым и не будет широко распространяться, а попадет в учреждения, где люди подготовлены и способны это объективно воспринять".

Проявить объективность в данном случае готовы далеко не все… Но надо признать: решение издать дневники Геббельса вполне укладывается в общее направление политики постмайданной украинской власти.