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    Украина на три месяца ввела запрет на ввоз книг из РФ - издатель

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (154)

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    Как сообщил глава Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, магазины будут распродавать остатки книг, завезенных в прошлом году. В харьковской таможне сообщили, что никаких документов, запрещающих ввоз, к ним не поступало.
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    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Ввоз в Украину книг из России, в том числе для личного пользования, запрещен на три месяца, заявил глава Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин.

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    Вместе с тем в харьковской таможне сообщили, что никаких документов, запрещающих ввоз, к ним не поступало, сообщает в четверг интернет-издание "Вести".

    "С 1 января до 1 апреля запретили (ввоз книг — Ред.), пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки", — сказал Афонин изданию.

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    По его словам, в некоторых издательствах осталось запасов на месяц, а магазины будут распродавать остатки книг, завезенных в прошлом году.

    В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Верховная Рада одобрила соответствующий закон 8 декабря. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг.

    Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". В частности, это коснется юридических и физических лиц, субъектов предпринимательской деятельности, но при этом не будет касаться частных лиц. Согласно документу, при Государственном комитете по вопросам теле- и радиовещания будет создан общественный экспертный совет, которые будет по заявке импортеров проверять всю продукцию из РФ. Общественный совет в течение десяти дней должен принять решение о предоставлении разрешения или отказать в нем.

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    Напомним, ПАСЕ в среду приняла большинством голосов резолюцию по функционированию демократических институтов в Украине, в которой, в частности, выразила обеспокоенность ущемлением оппозиции и проблемами с соблюдением прав человека.

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