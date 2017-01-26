В Госкомтелерадио подтвердили полный запрет на ввоз книг из РФ

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Первый заместитель Государственного комитета Украины по телевидению и радиовещанию (Госкомтелерадио) подтвердил, что в течение трех месяцев на территории страны будет действовать полный запрет на ввоз книг из России, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин сообщил, что власти запретили на три месяца ввоз в страну книг из России, в том числе для личного пользования.

"Вступил в действие соответствующий закон, который запрещает ввоз в Украину антиукраинской литературы, которая изготовлена в России, без соответствующего разрешения. (Порядок) разрешения должен утвердить Кабинет министров, и пока Кабинет министров не утвердил порядок предоставления такого разрешения, никто из импортеров не имеет права ввозить никакую книжную продукцию из РФ на территорию Украины", — сказал РИА Новости Богдан Червак.

Он разъяснил, что основанием временного полного запрета ввоза книг из РФ в Украину являются нормы закона о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Законом предполагается, что ввозить книги из РФ в Украину можно только после проверки экспертным советом Госкомтелерадио. Механизмы такой проверки, согласно закону, должны быть разработаны с 1 января по 1 апреля. Таким образом, поскольку механизмы оформления разрешений только формируются, а закон требует ввоза книг только после соответствующего разрешения, в течение трех месяцев будет действовать фактический запрет на ввоз книг из РФ.

По данным Госкомтелерадио, соответствующие письма об этом направлены в таможенные органы страны. В ведомстве отметили, что механизмы предоставления разрешений на ввоз книг сейчас разрабатываются, по закону они должны вступить в силу не позднее 1 апреля. После этого книги можно будет ввозить после прохождения необходимой экспертизы.

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В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Верховная Рада одобрила соответствующий закон 8 декабря. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг.

Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". В частности, это коснется юридических и физических лиц, субъектов предпринимательской деятельности, но при этом не будет касаться частных лиц. Согласно документу, при Государственном комитете по вопросам теле- и радиовещания будет создан общественный экспертный совет, которые будет по заявке импортеров проверять всю продукцию из РФ. Общественный совет в течение десяти дней должен принять решение о предоставлении разрешения или отказать в нем.

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