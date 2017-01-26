Закон о языке. Европа - Украине: оставьте людей в покое

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Возможность принятия языкового закона, предусматривающего расширение сферы использования украинского языка в общественной жизни, в стране восприняли с вялым пессимизмом. За последние три года большинство украинцев хорошо усвоили — любое проявление недовольства инициативами власти автоматически квалифицируется как отсутствие патриотизма.

Защитить нацменьшинства

Свыкшись с доходящей до маразма декомунизацией и героизацией Степана Бандеры, народ не стал особо возмущаться, когда власть, по сути, предложила отказаться от языка домашнего общения. Но приготовившись выписывать внушительные штрафы за недостаточную любовь к соловьиной мове, политики неожиданно встретили серьезное сопротивление из заграницы.

Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз обязательно отреагирует на принятие закона об исключительном использовании украинского языка.

"В ноябре прошлого года премьер Украины Владимир Гройсман посетил Будапешт, и мы ясно дали ему понять, что не потерпим никаких поправок — ни к закону об образовании, ни к закону об использовании языка, которые ухудшили бы положение меньшинств. Мы слышали, что этот закон, возможно, не будет принят. И мы надеемся на это. Если же какие бы то ни было поправки и изменения ухудшат жизнь меньшинств, в том числе венгерского, то мы, конечно, поднимем этот вопрос на уровне ЕС", - подчеркнул глава венгерского МИД.

По словам Сийярто, попытка Киева ввести ограничения на использование языков меньшинств выходит "далеко за рамки Украины".

"Мы должны защищать меньшинства и применять европейские стандарты — в том числе в отношении Украины", – добавил глава МИД Венгрии.

Отвлекающий маневр

О том, что Европа всерьез обеспокоилась ущемлением двухсот тысяч своих граждан свидетельствует и последняя резолюция ПАСЕ по Украине. В ней, в частности, выражается "обеспокоенность некоторыми проектами украинской власти", направленными на сужение существующих прав национальных меньшинств. Так, венгром Золем Неметом в резолюцию была внесена поправка о том, что в Украине должны быть "сохранены права национальных меньшинств на использование своих языков национальных меньшинств, которые предусмотрены Конституцией и всеми международными обязательствами страны".

Бьют в набат и некоторые украинские политики. Например, нардеп Виктор Балога, который баллотировался в Раду от Закарпатья считает, что такими сомнительными инициативами центральные власти пытаются отвлечь внимание общества от текущих коррупционных скандалов и экономических проблем.

"Поддержат ли нас Венгрия, Польша, Румыния, чьи этнические группы проживают на территории Украины? Если венгры, поляки, румыны у нас будут ущемлены в использовании родного языка? Над этим парламентарии почему-то не задумываются", — отмечает депутат.

Тысячи других

Обеспокоится законодательными инициативами украинских политиков могут и другие страны Евросоюза, например, Болгария. Не секрет, что на Юге Одесской области достаточно компактно проживает внушительная диаспора бессарабских болгар, численность которых на сегодняшний день составляет более 130 тысяч человек. В некоторых же районах Бессарабии болгары, равно как и молдаване с гагаузами, составляют этническое большинство. Как депутаты-патриоты собираются заставлять этих людей говорить на украинском языке — тот еще вопрос. И это не говоря уже о белорусах, которых в Украине около 275-ти тысяч, греках (91,5 тысяч), евреев (106 тысяч), армянах (120 тысяч), азербайджанцев (45 тысяч). Представитель последних, к слову, тоже успел высказаться по нашумевшему вопросу.

"У Украине есть те, кто выступает против этого законопроекта", - говорит глава Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев. "Данный документ не может быть быстро принят, так как в нем прописаны такие моменты, как уголовное преследование или большие штрафы. Вот эти критерии неуважения, не использования – кто будет их определять и по какому принципу? С этим вопросом нужно быть предельно осторожными", - сказал он.

По словам Тагиева, если будут замечены нарушения международных норм и "Европейской хартии региональных языков", и что реально будет ущемление прав азербайджанцев в Украине, то обязательно будут приняты меры.

Опасный выбор

О серьезных внешнеполитических рисках, которые может повлечь за собой принятие скандального языкового закона говорит политический эксперт, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Не только венгры, но и ряд других государств-соседей могут отреагировать примерно также. Но необходимо понимать, что этот закон не выгоден не столько венграм или кому-то еще, сколько нам самим. Эта законодательная инициатива может спровоцировать новые трещины национальной идентичности Украины и нужно не отвергать подобного рода озабоченность западных партнеров, а прислушаться. Необходимо задуматься о том, как вести политику таким образом, чтобы не ослаблять еще больше государственность, а наоборот усилить ее перед лицом новых внешнеполитических кризисов. Для такой страны, как Украина такие инициативы достаточно опасны и рискованны. Политикам необходимо просчитать не только внешние риски такого рода законодательных инноваций, но и риски внутренней политической стабильности", - подытожил эксперт.

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