Порошенко подписал закон об ограничении ввоза книг из РФ

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал правительственный закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции антиукраинского содержания из РФ, сообщается в пятницу на сайте Верховной Рады.

Верховная Рада одобрила соответствующий закон 8 декабря. Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. В этапах прохождения документа отмечается, что закон 30 декабря возвращен в Раду с подписью президента.

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Власти рассчитывают, что предпринятые Радой меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг.

Ранее вице-премьер Вячеслав Кириленко заявлял, что книги из РФ, которые носят для Украины "антигосударственный характер", не будут пропускать украинские таможенники. По оценке Кириленко, 60% книг из РФ не попадут в Украину.

Предполагается, что механизм доступа на украинский рынок печатной продукции будет касаться только книг из РФ и тех изданий, которые ввозятся из "временно-оккупированной территории". В частности, это коснется юридических и физических лиц, субъектов предпринимательской деятельности, при этом не будет касаться частных лиц, которые завозят книги. Согласно документу, при Государственном комитете по вопросам теле- и радиовещания будет создан общественный экспертный совет, которые будет по заявке импортеров проверять всю продукцию происхождения из РФ. Общественный совет в течение десяти дней должен принять решение о предоставлении разрешения или отказать в нем.

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Ранее сообщалось. что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл роль ополченца в фильме "Военный корреспондент", показанном в РФ.