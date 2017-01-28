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    Пушков: беседа Путина и Трампа станет началом решения украинского кризиса

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    Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что беседа президентов РФ и США может привнести новые подходы к борьбе с ИГ и к решению кризисов в Сирии и Украине.
    Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков на пленарном заседании Государственной Думы РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может стать новым началом решения конфликтов в Украине и Сирии, а также в борьбе с террористами "Исламского государства", считает сенатор Алексей Пушков.

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    "Беседа Путина и Трампа может привнести новое начало в борьбу с ИГ, решение кризисов в Сирии, в Украине. У Меркель же — лишь старые ответы", — написал Пушков в субботу в своем микроблоге в Twitter.

    Как ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в субботу вечером Путин и Трамп проведут первый после инаугурации президента США телефонный разговор. По информации Белого дома, к телефонным переговорам лидеров, которые в расписании Трампа значатся в 12.00 местного времени (19.00 по Киеву), присоединится вице-президент США Майк Пенс.

    До разговора с Путиным Трамп поговорит по телефону с премьером Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. После общения с Путиным запланированы переговоры с французским президентом Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

    Примечательно, что Белый дом не сообщает об участии Пенса в телефонных переговорах Трампа с лидерами Германии, Франции, Японии и Австралии.

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