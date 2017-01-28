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    Переговоры Трампа с Путиным планируются на 19.00 в субботу - Белый дом

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (688)

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    В расписании президента США на субботу в 12 часов по местному времени (19.00 по Киеву) значатся переговоры с российским президентом из Овального кабинета Белого дома.
    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Белый дом рассчитывает, что телефонные переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоятся в 19 часов по киевскому времени в субботу, сообщил Белый дом.

    Пресс-конференция Трампа и Мэй по итогам переговоров. Видео
    Канал RT на Youtube
    Пресс-конференция Трампа и Мэй по итогам переговоров

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    В расписании президента США на субботу в 12 часов по местному времени (19.00 по Киеву) значатся переговоры с российским президентом из Овального кабинета Белого дома. До разговора с Путиным Трамп поговорит по телефону с премьером Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. После общения с Путиным запланированы переговоры с французским президентом Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

    В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в субботу должен состояться разговор Путина и Трампа.

    "Информацию, которую распространили СМИ в США о том, что на грядущие выходные запланирован телефонный разговор президентов России и США, я подтверждаю. Действительно, на субботу запланирован телефонный разговор. Это будет вечер по Москве", — сказал Песков журналистам.

    Также Трамп подпишет в субботу исполнительные указы, содержание которых не раскрывается.

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