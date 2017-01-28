Выход в свет. О чем Трамп поговорит с Путиным и Меркель - мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В субботу, 28 января, президент США Дональд Трамп планирует провести телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Американские аналитики и журналисты в соцсетях активно обсуждают, якобы в администрации президента Трампа уже подготовили указ о снятии санкций с России.

А президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 января, проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Визит президента в Берлин подтвердил его пресс-секретарь. По словам Святослава Цеголко, тема переговоров — ситуация на Донбассе и реализация минских соглашений.

О чем будут говорить лидеры стран во время всех этих переговоров, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

О чем будут говорить Петр Порошенко и Ангела Меркель? Чья инициатива — это встреча?

— Тема встреч — это минские переговоры и ситуация на Донбассе, это не секрет. По поводу инициаторов — встреча стала уже немного традиционной. В прошлом году примерно в тех же числах Порошенко летал в Германию. Скорее всего, инициатор украинская сторона, потому что Германия — ключевой сейчас геополитический союзник украинской власти, и как бы ситуация в мире меняется, приходят новые лидеры. В этом году очень много выборов. Соответственно, почва уходит из-под ног, то есть старые союзники отходят. Меркель остается одним из немногих старых союзников и, соответственно, поддерживает украинскую власть, поэтому у Порошенко не такой большой выбор, куда вообще лететь.

Очевидно, что в контексте решения конфликта на Донбассе Порошенко и Меркель будут говорить о Трампе и Путине. Какой будет позиция Ангелы Меркель в вопросе снятия санкций с России?

— Думаю, что не изменит. Ей это было бы неудобно. Не совсем понятен Трамп, его позиция. Пока это на уровне слухов циркулирует, что, возможно, Трамп будет выступать за снятие санкций, а Меркель уже четко задекларировала свою позицию и ей трудно так сильно колебаться. Поэтому, скорее всего, уже когда Меркель отойдет от власти в Германии, ближе к осени, тогда уже позиция официальной Германии изменится. Пока там при власти Меркель, то, скорее всего, позиция будет оставаться неизменной.

О чем завтра с Меркель и Путиным будет говорить Трамп?

— Поменялась власть в США. Пришел президент Трамп. Соответственно, нужно хотя бы банально сверить часы и разобраться, какая будет позиция США по всем этим вопросам войны на Донбассе, Крыма и всего остального. Мы говорим украиноцентрично про войну на Донбассе, про Крым, а, возможно, там во главе угла будут вопросы Сирии, еще ряд геополитических вопросов. Поскольку были, наверное, и у Меркель, и у Путина определенные гласные и негласные договоренности с предыдущей администрацией предыдущего главы США Барака Обамы, то, соответственно, сейчас им нужно сверить, что осталось со старых договоренностей или какие могут быть договоренности новые.

Чьи санкции бьют по России больнее — европейские или американские?

— Сейчас вообще сложно однозначно сказать, что так сильно они бьют по РФ, потому что, например, золотовалютные резервы РФ за последний год даже немного выросли. Поэтому тут некоторые производители российские говорят, что давайте сохраните санкции, тогда мы с полной грудью вздохнем. Поэтому основная проблема РФ — это цена на нефть, цена на газ. Вот если будет повышаться цена на нефть, то там с экономикой все будет в порядке, не будет повышаться, то нет. Поэтому сказать, что сейчас в России из-за санкций такие катастрофичные проблемы, то это достаточно сложно такое сказать. Это, в основном, украинская позиция, украинские эксперты утверждают. Конечно же, РФ было бы приятно, если бы санкции были бы сняты. Но по сути вашего вопроса, то все-таки, наверное, европейские санкции бью больнее, потому что Европа ближе, но, тем не менее, и те, и другие санкции официально каких-то катастрофичных последствий для РФ не имеют.

То есть за снятие санкций Трамп требует ядерного разоружения — это не заинтересует РФ?

— Я думаю, что сейчас Трамп не будет говорить о снятии санкций, потому что ему это тоже неудобно. Скорее всего, осенью могут эти переговоры более плотно проходить. Сейчас, когда он только пришел на пост, ему начинать разговоры о снятии санкций, то к нему может возникнуть оппозиция внутри Республиканской его же партии. Ему лучше этот вопрос немного отодвинуть. Что касается сокращения вооружений, определенный паритет вооружений сейчас есть, пускай, США вооружены лучше, но для того, чтобы закончить любую ядерную войну в ничью, в РФ ресурсов достаточно. Поэтому РФ более опасна, наоборот, гонка вооружений, а не сокращение. С экономической точки зрения, втянуться в гонку вооружений, тогда это будет опасно для бюджета РФ

К чему готовиться Украине?

— Украинской власти нужно готовиться к тому, что старые договоренности теряют понемногу свою силу, потому что администрация в США изменилась, во Франции тоже президент поменяется. Мы почему-то уже портим отношения с Марин Ле Пен, у которой некоторые шансы на президентский пост есть, пускай они не блестящие. В Германии тоже в феврале будет избран новый президент, хотя это не такая влиятельная фигура, как премьер, но все-таки… Ближе к осени пройдут парламентские выборы, соответственно, там с очень большой вероятностью поменяется премьер. Поэтому нужно налаживать контакты уже не с уходящими политиками, а нужно готовиться к тому, что налаживать контакты с новыми политиками, которые приходят им на смену, а почему-то украинская власть, украинская дипломатия этим не занимается и пытается цепляться за последний вагон поезда, который уже уходит, уже нет фактически этого поезда, мы же цепляемся и как-то пытаемся на нем ехать.

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Ранее эксперт-международник Денис Кирюхин в эфире ГС прокомментировал отставку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и подчеркнул, что отношение к украинскому вопросу в Белом доме пока не определено.