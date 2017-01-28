Откуда взялись массовые эмигрантские настроения у населения

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинские СМИ и соцсети пишут об угрожающем росте эмигрантских настроений среди украинцев, особенно среди молодежи. Об этом же свидетельствуют данные социологов. Как показывают результаты соцопроса, проведенного компанией Research & Branding Group в декабре 2016 года, треть жителей Украины (34%) при возможности готовы переехать в другую страну на постоянное место жительства, не готовы к такому шагу более половины опрошенных (55%). При этом с февраля 2015 года по декабрь 2016 года число граждан, готовых навсегда уехать из страны, увеличилось на 6%, и настолько же уменьшилось число тех, кто не готов покинуть Украину.

Наиболее сильны эмигрантские настроения среди молодежи до 30 лет: 55% представителей данной возрастной категории готовы уехать из страны.

Однако далеко не все из тех, кто заявляет о намерении эмигрировать, готовы к такому шагу на практике. Скорее, это оценка ситуации внутри страны. Об этом сказала на пресс-конференции в РИА Новости Украина главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований (НИСИ), доктор наук по государственному управлению Елена Малиновская.

По ее словам, некоторые "панические" сообщения в СМИ основаны на ошибочном понимании цифр: например, известно, что в 2015 году около 500 тысяч граждан Украины получили разрешение на пребывание в ЕС, а сообщается о том, что они получили вид на жительства.

"Из контекста следует, что речь идет о длительном пребывании (в ЕС — Ред.), об эмиграции. На самом деле это не так", — сказала Малиновская, отметив, что данные Евростата свидетельствуют: основная масса — это краткосрочные разрешения, от трех до пяти месяцев.

"А если смотреть по странам, кто выдал эти разрешения, то увидим, что в основном это Польша", — добавила она, пояснив, что речь идет об украинцах, выезжающих в эту страну не в эмиграцию, но на сезонные работы. Не говорят об уровне эмиграции и данные о пересечении границы — так, 65% пересечений польской границы совершаются гражданами Украины, живущими в 30-километровой зоне — "это приграничное движение".

Таким образом, по словам эксперта, сообщения, сводящиеся к тому, что "все уедут" — далеки от реальности.

"Хотя сама проблема эмиграции, конечно, существует, никто не отрицает ее наличия, равно как никто не отрицает тот факт, что эмиграционные настроения растут… Главная причина этого заключено в золотой пословице: "Человек ищет где лучше". Учитывая известные проблемы, естественно, что миграционный потенциал растет", — сказала Малиновская.

Но добавила при этом: да, результаты социологических опросов показывают рост эмиграционных настроений, но это, скорее, имеет отношение не к реальной эмиграции, а говорит, прежде всего, об оценке ситуации в стране.

"Конечно, это будет влиять на реальную эмиграцию, она будет увеличиваться, и мы это уже наблюдаем. Но говорить о том, что 35% молодежи уедет, 50%… Видимо, это тоже будет преувеличением", — отметила Малиновская. По ее словам, в ходе ряда исследований заявивших о желании уехать спрашивали, совершал ли человек какие-то конкретные шаги для выполнения этого желания — например, искал ли работу за границей и т.д.

"Таких до кризиса было 5-6%, сейчас 7-8%. Это реальный эмиграционный потенциал, который может реализоваться", — констатировала эксперт.

С этим согласился завотделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований НАНУ Алексей Позняк. Однако, по его словам, "в последние годы наблюдается всплеск выездов за границу", и, хотя речь идет чаще всего о временной трудовой миграции — "надо помнить, что временная миграция может превратиться в постоянную".

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Он сослался на опыт 90-х годов прошлого века, когда многие украинцы, выехавшие на заработки в разные страны, в конце концов там и осели.

Елена Малиновская отметила также, что Запад без труда эмигрантов обойтись не может, собственных трудовых ресурсов не хватит — и поэтому риторика об ужесточении миграционной политики вряд ли совпадет с практикой.