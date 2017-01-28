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    Песков: РФ не будет привлекать к переговорам Путина и Трампа кого-то еще

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    Ранее Белый дом сообщил, что со стороны штатов к телефонным переговорам, которые планируется провести в субботу, присоединится вице-президент США Майк Пенс.
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. К запланированным на субботу переговорам лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа с российской стороны не планируется привлекать кого-либо еще, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков РИА Новости.

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    "Не планируется", — сказал Песков, отвечая на вопрос присоединится ли кто-либо еще к разговору Путина и Трампа с российской стороны.

    Ранее Белый дом сообщил, что к телефонным переговорам присоединится вице-президент США Майк Пенс.

    Как сообщалось ранее, Белый дом рассчитывает, что телефонные переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоятся в 19 часов по киевскому времени в субботу.

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