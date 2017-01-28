Песков: РФ не будет привлекать к переговорам Путина и Трампа кого-то еще

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. К запланированным на субботу переговорам лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа с российской стороны не планируется привлекать кого-либо еще, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков РИА Новости.

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"Не планируется", — сказал Песков, отвечая на вопрос присоединится ли кто-либо еще к разговору Путина и Трампа с российской стороны.

Ранее Белый дом сообщил, что к телефонным переговорам присоединится вице-президент США Майк Пенс.

Как сообщалось ранее, Белый дом рассчитывает, что телефонные переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоятся в 19 часов по киевскому времени в субботу.