Белый дом: Пенс будет участвовать в телефонных переговорах Трампа и Путина

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Вице-президент США Майк Пенс присоединится к телефонным переговорам президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в субботу, сообщил Белый дом.

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Участие Пенса в переговорах значится в распространенном в пятницу вечером по местному времени расписании вице-президента. Примечательно, что Белый дом не сообщает об участии Пенса в телефонных переговорах Трампа с лидерами Германии, Франции, Японии и Австралии, которые также состоятся в субботу.

Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно говорил, что намерен "поладить" с Россией и рассчитывает наладить с Москвой взаимодействие в борьбе с терроризмом. За это Трамп подвергался ожесточенным нападкам своего оппонента, кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон.

При этом Пенс на дебатах с кандидатом демократов в вице-президенты Тимом Кейном обозначил жесткую линию на противостояние с Россией, в том числе в Сирии и Европе.

В расписании президента США на субботу в 12 часов по местному времени (19.00 по Киеву) значатся переговоры с российским президентом из Овального кабинета Белого дома. До разговора с Путиным Трамп поговорит по телефону с премьером Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. После общения с Путиным запланированы переговоры с французским президентом Франсуа Олландом и премьером Австралии Малькольмом Тернбуллом.

В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в субботу должен состояться разговор Путина и Трампа. Как заявил Песков журналистам, на вечер субботы по московскому времени запланирован телефонный разговор президентов России и США.