Трамп и Абэ встретятся 10 февраля - Белый дом

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся 10 февраля. Об этом сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер в социальной сети Twitter.

"В ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Абэ президент США пригласил его провести встречу в Белом доме 10 февраля" — говорится в заявлении.

Ранее газета "Иомиури" со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что правительства Японии и США находятся на финальной стадии согласования встречи премьер-министра Синдзо Абэ и президента Дональда Трампа в Вашингтоне на 10 февраля.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером Путин и Трамп проведут первый после инаугурации президента США телефонный разговор. По информации Белого дома, к телефонным переговорам лидеров, которые в расписании Трампа значатся в 12.00 местного времени (19.00 по Киеву), присоединится вице-президент США Майк Пенс.