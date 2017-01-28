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    Трамп и Абэ встретятся 10 февраля - Белый дом

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (692)

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    Согласно информации, в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Абэ президент США Дональд Трамп пригласил его провести встречу в Белом доме 10 февраля.
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    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся 10 февраля. Об этом сообщил представитель Белого дома Шон Спайсер в социальной сети Twitter.

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    "В ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Абэ президент США пригласил его провести встречу в Белом доме 10 февраля" — говорится в заявлении.

    Ранее газета "Иомиури" со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что правительства Японии и США находятся на финальной стадии согласования встречи премьер-министра Синдзо Абэ и президента Дональда Трампа в Вашингтоне на 10 февраля.

    Ранее сообщалось, что в субботу вечером Путин и Трамп проведут первый после инаугурации президента США телефонный разговор. По информации Белого дома, к телефонным переговорам лидеров, которые в расписании Трампа значатся в 12.00 местного времени (19.00 по Киеву), присоединится вице-президент США Майк Пенс.

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