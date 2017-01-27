Трамп в субботу поговорит по телефону с Путиным, Олланд и Меркель

JEFF KOWALSKY / AFP

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в субботу поговорит по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Извлекая максимальную пользу из первой недели (своего президентства — ред.), завтра президент проговорит по телефону с лидерами Франции, Германии и РФ", — говорится в сообщении Спайсера в Twitter.

Ранее советник Трампа Келлианн Конуэй сообщила в интервью телеканалу CBS, что Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудят, как "побороть радикальный исламский терроризм", а также ряд других вопросов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Путин в субботу вечером проведет телефонный разговор с Трампом. Планируется, что российский президент поздравит Трампа со вступлением в должность, также, возможно, стороны обменяются мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений.