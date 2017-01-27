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    Трамп в субботу поговорит по телефону с Путиным, Олланд и Меркель

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (677)

    (обновлено: )15910
    Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен поговорить со своими коллегами из России и Франции, а также канцлером Германии Ангелой Меркель.
    Дональд Трамп
    JEFF KOWALSKY / AFP

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в субботу поговорит по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

    Иванка Трамп с сыном
    Ivanka Trump, facebook
    Самый младший внук Трампа осваивает Белый дом

    "Извлекая максимальную пользу из первой недели (своего президентства — ред.), завтра президент проговорит по телефону с лидерами Франции, Германии и РФ", — говорится в сообщении Спайсера в Twitter.

    Ранее советник Трампа Келлианн Конуэй сообщила в интервью телеканалу CBS, что Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудят, как "побороть радикальный исламский терроризм", а также ряд других вопросов.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Путин в субботу вечером проведет телефонный разговор с Трампом. Планируется, что российский президент поздравит Трампа со вступлением в должность, также, возможно, стороны обменяются мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений.

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