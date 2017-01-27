Кушниренко: Трамп использует избитые методы устрашения

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна усилить свой ядерный арсенал. Эксперты сразу же заговорили о том, что такое заявление значительно ухудшит ситуацию с ядерной безопасностью в мире.

Так, после заявлений Трампа сотрудниками журнала Bulletin of Atomic Scientists были переведены стрелки Часов Судного дня на 30 секунд вперед. Теперь они показывают 23:57:30. При этом полночь символизирует момент ядерного катаклизма.

Подробнее о мировых угрозах в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко.

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Последние заявления Дональда Трампа, которые были связаны с ядерной программой, действительно нагнетают ситуацию с ядерным оружием в мире?

— Выступления Трампа — это хорошо забытое старое, что как будто является сейчас каким-то новым, так его описывают и так на его слова реагируют. На самом деле, республиканские кандидаты постоянно поднимали тему того, что нужно усиливать вооруженный потенциал страны. Это связано и с завязкой страны на определенные финансово-промышленные круги, которые занимались традиционно производством оружия или комплектующими к нему. Это было и в период ядерного противостояния, это знаменитый Карибский кризис, периода конца 60-х, во время правления того же самого Джона Кеннеди. Рейган об этом говорил, Никсон об этом говорил. Демократы как раз проводили политику смягчения. Это какая-то традиционная линия, может быть, актуализированная в современной контексте — позиции на укрепление внутреннее, чтобы меньше говорить, больше делать. "Давайте будем страшными и сильными", — такой посыл обществу.

Разве нельзя обеспечить безопасность другими путями?

— Могут быть разные пути, один из которых — это создание каких-то союзов, которые могли бы минимизировать опасность. В данном случае Трамп решил иначе. В современном мире существует более опасные вызовы, которые могут приводить потенциально к глобальной катастрофе. Дискурс ядерного противостояния характерен для 60-70-х. Все прекрасно понимают, что ядерное противостояние и вообще тема ядерная уже избиты, опасны и неэффективны в данных условиях. Есть более эффективные методы влияния и использования определенного давления.

Сейчас ожидается ряд переговоров со стороны Дональда Трампа с мировыми лидерами. Чего стоит ожидать?

— Инаугурация прошла, постепенно нужно от заявлений переходить к каким-то уже действиям конкретным, как президента, представляющего такую огромную важную страну в международных отношениях. Понятно, что сейчас идут переговоры с постоянным членами Совбеза, то есть странами, которые четко формируют структуру безопасности международную. Также и со странами, которые имеют ядерное оружие. И поэтому, наверное, логично предположить, что будет важными факторами международных отношений. Это я про Израиль говорю. Соответственно, стартует определенный маховик, который будет определять через полгода, через три-четыре месяца более-менее дизайн кабинета Трампа в международной политике.

Как далее будут развиваться отношения США с соседями — с той же Мексикой, Канадой?

— Есть объективная сторона этого явления. Она заключается в том, что был подписан договор североамериканский между тремя странами — Канадой, США и Мексикой. Спустя какое-то время он дал определенные результаты. Эти результаты толкают эти страны к переосмыслению и к анализу данных результатов для того, чтобы дальше двигаться. Это объективная сторона. Есть субъективная сторона, то есть определенные трудности, которые связаны с существованием этого договора, с определенными условиями торгового режима между этими странами, в других сферах экономики. Они вызывают определенную реакцию у населения — симпатиков Трампа или его электората. Соответственно, он осуществляет некие действия, которые показывают его соответствие тому образу, который он продвигал в последнее время в отношениях с Мексикой. Я думаю, и с Канадой будут определенные моменты. И он так активно в начале своей президентской каденции начинает это действие. То есть это дипломатические определенные игры, которые говорят о том, что существует непростой, сложный комплекс проблем, которые будут решать. Скорее всего, не одновременно, а последовательно. То есть будут переговоры, будут встречи, будут промежуточные договора, будет какая-то подготовка.

Ранее политолог-международник Питер Залмаев в эфире "ГС" пояснил, что свой визит на инаугурацию Дональда Трампа украинские политики будут активно использовать для самопиара.

А политтехнолог Екатерина Одарченко из США сообщила в эфире "ГС", что входной билет на ужин с Дональдом Трампом стоил от 10 до 300 тысяч долларов.