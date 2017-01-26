О чем пишут в мире: стена Трампа, "1984" Оруэлла – снова бестселлер

РИА Новости Украина

Трамп выполняет обещания и строит стену. Президент США Дональд Трамп объявил о "немедленном" строительстве стены на границе с Мексикой. Об этом пишут многие мировые СМИ, среди них New York Times, Los Angeles Times, Hill, Guardian, Washington Post, Fortune).

Эта, а также другие меры в области иммиграционной политики содержатся в указах главы государства, подписанных в среду. Газета New York Times отмечает, что посредством этих указов Трамп "утверждает новую концепцию укрепления государственных границ и принимает серьезные меры с целью выследить и выслать некоторых из примерно 11 миллионов нелегалов, проживающих в США".

Заявления Трампа звучат на фоне "возрастающей напряженности в отношениях между двумя странами (США и Мексикой — ред.), вызванной рядом причин, включая планы по строительству стены, его намерений изменить условия или выйти из Северо-Американского соглашения о свободной торговле, а также его нападок на американские компании, строящие новые заводы в Мексике", пишет Wall Street Journal.

В результате, как отмечает Hill, президент Мексики Энрике Пенья Ньето может отменить запланированную на 31 января встречу со своим американским коллегой. Кроме того СМИ получили доступ к проекту нового указа, из которого следует, что Трамп также намерен приостановить прием беженцев на 120 дней, а также полностью запретить прием беженцев из Сирии.

Расследование в отношении жены Фийона. Финансовая прокуратура Франции открыла предварительное расследование в связи с предположениями, что супруга кандидата на пост президента Франции Франсуа Фийона могла на протяжении нескольких лет получать госвыплаты, не выполняя при этом никакой работы, пишет газета Wall Street Journal.

О начале расследования в отношении Пенелопы Фийон пишут также Financial Times, New York Times, Times, Independent, Guardian, французские издания Monde, Libération, Figaro и другие. Речь идет о данных, обнародованных накануне сатирическим изданием Canard Enchaine, согласно которым супруга Фийона получила 500 тысяч евро на посту помощницы члена парламента.

По данным газеты Échos, расследование начато "в связи с возможными действиями по присвоению государственных средств и сокрытию этого". В среду вечером экс-премьер, считающийся фаворитом президентской гонки, выпустил заявление, в котором заявил, что "для восстановления справедливости" готов "как можно скорее быть принятым" следователями.

По его словам, он был удивлен, что "такие старые и законные факты стали предметом подобной кампании, за три месяца до президентских выборов", отмечает Monde.

Скончалась создательница нового образа женщины на ТВ. Зарубежные издания (New York Times, Washington Post, USA Today, Welt, Handelsblatt, Rheinische Post и другие) пишут в четверг о кончине американской актрисы Мэри Тайлер Мур, она ушла из жизни в окружении близких на 81 году жизни.

Как отмечают издания, актриса получила известность благодаря участию в комедийных сериалах на американском телевидении — в 60-х она снималась в "Шоу Дика Ван Дайка", получившем 29 премий "Эмми", в 70-х стала звездой "Шоу Мэри Тайлер Мур".

"Ее героиня, Мэри Ричардс, независимая молодая женщина, работающая в отделе новостей во время начала женского движения в США. В этих новаторских сериях 30-летняя Ричардс боролась за равноправие в вопросах оплаты труда и бросала вызов социальным нормам того периода", – пишет газета Guardian.

Обозреватель New York Times отмечает, что героини Мур совершенно не походили на образы соглашавшихся с мужьями домохозяек. По мнению газеты, ее шоу "изменило телевидение и культуру в целом". За свою карьеру "икона феминизма" Мур в общей сложности получила семь премий "Эмми", три "Золотых глобуса", две награды "Тони", четыре премии "Народный выбор" и однажды была номинирована на премию "Оскар".

В 2012 году Гильдия киноактеров США вручила Мур почетную награду за достижения в области кино.

Оруэлловский "1984" внезапно снова бестселлер. Многие мировые СМИ пишут о всплеске интереса к антиутопии Джорджа Оруэлла "1984", который произошел сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа.

"Может, Дональд Трамп и не большой читатель, но зато он просто находка для увеличения спроса на антиутопии", – пишет газета Washington Post.

По данным фирмы Nielsen BookScan, которая отслеживает продажи книг, с момента избрания Трампа было продано 47 тысяч экземпляров книги против 36 тысяч за аналогичный период годом ранее. Как отмечает газета, команда Трампа намеренно преувеличила успех нового президента на инаугурации, заявив, что церемонию посетило большее число человек, чем инаугурацию его предшественника Барака Обамы. Когда выяснилось, что это не так, советница нового президента Келлиэн Конуэй в оправдание сказала, что "это были альтернативные факты".

Это натолкнуло многих американцев на аналогии с событиями, происходящими на страницах романа "1984" и заставило вспомнить о так называемом "двоемыслии", термине, изобретенном Оруэллом и означающем способность придерживаться двух противоположных точек зрения одновременно.

В настоящее время роман "1984" возглавляет список книг-бестселлеров крупнейшего онлайн-магазина Amazon.com. В романе Оруэлла, впервые изданном в 1949 году, описывается тоталитарное общество, многие понятия из романа стали нарицательными в литературе и в общественной дискуссии. Перед приходом Трампа к власти и после него в адрес нового президента США звучали беспрецедентные обвинения. Так, политические противники Трампа заявляли, что он якобы намерен основать авторитарное государство или даже начать ядерную войну.

Отставка после 25 лет на службе моды. Мировые СМИ (Guardian, Independent, Business Insider, Telegraph, Financial Times, Wall Street Journal и другие) не оставили без внимания новость о том, что главный редактор британского издания Vogue Александра Шульман после 25 лет на своем посту покинет должность. Шульман намерена покинуть свой пост этим летом.

"Хотя у меня было несколько месяцев для того, чтобы привыкнуть к идее покинуть Vogue, это не сделало момент, когда я объявила о своем решении, менее грустным", – сказала она.

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Шульман стала главным редактором британского Vogue в 1992 году. За время ее пребывания в должности тираж издания увеличился на 12% до 200 тысяч экземпляров, пишет газета Guardian. Как отмечает Telegraph, на данный момент о ее дальнейших планах не известно, также пока не известно, кто станет ее преемником.