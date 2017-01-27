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    Опрос: треть избирателей США считают, что Трамп будет плохим президентом

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (674)

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    Согласно данным проведенного опроса, только 18% считают, что Дональд Трамп будет отличным президентом, 50% считают, что Трамп будет хуже, чем экс-президент Барак Обама.
    Парад в честь инаугурации президента США Трампа в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Около трети опрошенных избирателей в США или 36% считают, что президент Дональд  Трамп будет плохим главой государства, говорится в опубликованном опросе национального опросного центра Quinnipiac University Poll Квиннипэкского университета (штат Коннектикут) по итогам первой недели работы Трампа.

    Иванка Трамп с сыном
    Ivanka Trump, facebook
    Самый младший внук Трампа осваивает Белый дом

    "Трамп будет отличным президентом, считают 18% голосов избирателей, 25% считают, что он будет хорошим президентом, 16% считают, что он будет не так хорош, и 36% посчитали, что Трамп будет плохим президентом", — говорится в опросе.

    Вместе с тем опрос показал, что 53% опрошенных настроены "оптимистично" касательно четырех лет президентства Трампа.  50% считают, что Трамп будет хуже, чем экс-президент Барак Обама, 37% посчитали, что Трамп будет лучше, чем Обама.

    Независимый опрос  Квиннипэкского университета (Quinnipiac University Poll) представляет регулярные данные жителей штатов Колорадо, Коннектикута, Флориды, Айовы, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Огайо, Пенсильвании, Виргинии и по всей стране о политических гонках, федеральных и национальных выборах, и по социальным вопросам в области образования, налогов, транспорта, работ муниципальных служб и  окружающей среды. Данные опросов Квиннипэкского университета используют такие издания как The New York Times, The Washington Post, USA Today, The Wall Street Journal и телеканалы, говорится в сообщении на сайте опросного центра.

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