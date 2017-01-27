Песков: телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в субботу

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в субботу, 28 января. Carlos Barria/REUTERS В Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа

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Ранее телеканал CNN сообщил, что телефонный разговор может состояться 28 января.

"Да", — сказал Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли это действительности.

Ранее британские СМИ спекулировали на тему возможной встречи двух лидеров в Исландии, однако представители обеих сторон опровергли слухи.

Республиканец Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января.