Песков: телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в субботу

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в субботу, 28 января.
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Ранее телеканал CNN сообщил, что телефонный разговор может состояться 28 января.
"Да", — сказал Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли это действительности.
Ранее британские СМИ спекулировали на тему возможной встречи двух лидеров в Исландии, однако представители обеих сторон опровергли слухи.
Республиканец Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января.