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    Песков: телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в субботу

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (670)

    (обновлено: )22020
    Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в субботу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

     

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в субботу, 28 января.

    Президент США Дональд Трамп на инаугурации
    Carlos Barria/REUTERS
    В Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа

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    Ранее телеканал CNN сообщил, что телефонный разговор может состояться 28 января.

    "Да", — сказал Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли это действительности.

    Ранее британские СМИ спекулировали на тему возможной встречи двух лидеров в Исландии, однако представители обеих сторон опровергли слухи.

    Республиканец Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января.

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