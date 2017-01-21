В Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа

РИА Новости Украина
Торжественная церемония инаугурации нового президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне в пятницу. Для того чтобы увидеть ее собственными глазами, на центральный бульвар американской столицы – Национальную аллею — пришли, по разным оценкам, от 900 тысяч до 1 миллиона человек.
Традиционно вся инаугурационная программа расписана практически по минутам. Согласно установившимся много десятилетий назад правилам, начинается она с того, что главные участники предстоящей церемонии — избранные президент и вице-президент — посещают епископальную церковь святого Иоанна, которая расположена напротив Белого дома. Трамп и его "второй номер" Майкл Пенс не стали ничего менять и начали день с богослужения там. К ним присоединились супруги, другие члены семей и друзья.
На ступенях храма их встречало духовенство, облаченное в праздничные одеяния. Сама же церковь была красиво убрана цветами, сообщают РИА Новости.
После церковной службы Трамп и Пенс отправились в Белый дом. Для этого им достаточно было пересечь улицу и небольшой парк, однако по протоколу они проделали этот путь в автомобильном кортеже.
В главной резиденции их ждали действовавшие на тот момент президент и вице-президент Барак Обама и Джозеф Байден вместе с супругами. Им предстояло традиционное чаепитие. Правда, как сообщил телеканал CNN, к столу был подан кофе, а не чай.
Покидали Белый дом Обама и Трамп вместе. Как показалось, судя по телевизионной картинке, выходили из главной резиденции страны они гораздо более сосредоточенными, чем входили туда. Также сосредоточены были их супруги Мишель Обама и Меланья Трамп.
Главные события проходили на Капитолийском холме у главного здания комплекса конгресса США. Там официальная программа началась с выступления хора Национального собора Вашингтона, после чего на специально установленную сцену вышел оркестр ВМС США.
Затем настал черед приглашения почетных гостей. Естественно, основное внимание привлекло появление Хиллари Клинтон, которая на ноябрьских выборах противостояла Трампу. На сей раз, она прибыла в качестве супруги бывшего президента Билла Клинтона.
Она также была крайне сосредоточена, но при встречах со знакомыми сдержанно улыбалась.
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В своем микроблоге в Twitter Клинтон заявила, что приехала на инаугурацию для того, чтобы почтить американскую демократию и ее ценности.
"Я здесь сегодня для того, чтобы почтить нашу демократию и ее исторические ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и ее будущее", — написала она.
Также на церемонию прибыли бывшие президенты Джеймс Картер и Джордж Буш-младший. Его родители — Джордж Буш-старший и Барбара Буш не смогли приехать в Вашингтон по состоянию здоровья.
Сначала Пенс, а затем Трамп принесли присягу на верность конституции в районе полудня по местному времени. Одним из первых, кто поздравил их с вступлением в должность, был Барак Обама. Он пожал обоим руки и перекинулся с ними несколькими словами. Затем Трамп уже в должности президента без приставки "избранный" произнес инаугурационную речь, которая продолжалась порядка 17 минут. Как и обещал накануне его пресс-секретарь Шон Спайсер, она носила, скорее, философский характер. Тем не менее, новый глава государства определил некоторые основные направления своей политики. В частности, он подтвердил намерение снова "сделать Америку великой". Он поблагодарил своего предшественника Обаму за прекрасную работу по передаче власти, а также пообещал, что теперь эта самая власть перейдет от политического истеблишмента в Вашингтоне к народу.
Сразу после завершения церемонии в Вашингтоне пошел дождь. Однако это не испугало многочисленных собравшихся. В честь нового президента был дан залп из пушек. Обама к этому времени уже покинул Капитолий. На вертолете он отправился на базу ВВС США Эндрюс, где сначала выступил перед военнослужащими и своими сторонниками, а затем отправился вместе с супругой в отпуск в штат Калифорния.
Трамп же, наоборот, только начал работу. Он подписал несколько десятков указов. В частности, как сообщали СМИ, речь шла о документе, который позволял Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны США, нескольких официальных назначениях, а также о провозглашении Национального дня патриотизма.
Торжества по случаю инаугурации продолжаются. В ближайшее время начнется инаугурационный парад, который пройдет по центральной улице города — Пенсильвания-авеню от Капитолия до Белого дома. Затем Трамп и его супруга примут участие в трех официальных инаугурационных балах.
К сожалению, торжества омрачены многочисленными стычками участников акций протеста с полицией. По данным телеканала CNN, на данный момент задержано 95 человек.