В Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа

Carlos Barria/REUTERS

РИА Новости Украина

Торжественная церемония инаугурации нового президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне в пятницу. Для того чтобы увидеть ее собственными глазами, на центральный бульвар американской столицы – Национальную аллею — пришли, по разным оценкам, от 900 тысяч до 1 миллиона человек.

Традиционно вся инаугурационная программа расписана практически по минутам. Согласно установившимся много десятилетий назад правилам, начинается она с того, что главные участники предстоящей церемонии — избранные президент и вице-президент — посещают епископальную церковь святого Иоанна, которая расположена напротив Белого дома. Трамп и его "второй номер" Майкл Пенс не стали ничего менять и начали день с богослужения там. К ним присоединились супруги, другие члены семей и друзья.

На ступенях храма их встречало духовенство, облаченное в праздничные одеяния. Сама же церковь была красиво убрана цветами, сообщают РИА Новости.

После церковной службы Трамп и Пенс отправились в Белый дом. Для этого им достаточно было пересечь улицу и небольшой парк, однако по протоколу они проделали этот путь в автомобильном кортеже.

В главной резиденции их ждали действовавшие на тот момент президент и вице-президент Барак Обама и Джозеф Байден вместе с супругами. Им предстояло традиционное чаепитие. Правда, как сообщил телеканал CNN, к столу был подан кофе, а не чай.

Покидали Белый дом Обама и Трамп вместе. Как показалось, судя по телевизионной картинке, выходили из главной резиденции страны они гораздо более сосредоточенными, чем входили туда. Также сосредоточены были их супруги Мишель Обама и Меланья Трамп.

Главные события проходили на Капитолийском холме у главного здания комплекса конгресса США. Там официальная программа началась с выступления хора Национального собора Вашингтона, после чего на специально установленную сцену вышел оркестр ВМС США.

Lucas Jackson/REUTERS Инаугурация Дональда Трампа

Затем настал черед приглашения почетных гостей. Естественно, основное внимание привлекло появление Хиллари Клинтон, которая на ноябрьских выборах противостояла Трампу. На сей раз, она прибыла в качестве супруги бывшего президента Билла Клинтона.

Она также была крайне сосредоточена, но при встречах со знакомыми сдержанно улыбалась.

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В своем микроблоге в Twitter Клинтон заявила, что приехала на инаугурацию для того, чтобы почтить американскую демократию и ее ценности.

"Я здесь сегодня для того, чтобы почтить нашу демократию и ее исторические ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и ее будущее", — написала она.

Также на церемонию прибыли бывшие президенты Джеймс Картер и Джордж Буш-младший. Его родители — Джордж Буш-старший и Барбара Буш не смогли приехать в Вашингтон по состоянию здоровья.

Сначала Пенс, а затем Трамп принесли присягу на верность конституции в районе полудня по местному времени. Одним из первых, кто поздравил их с вступлением в должность, был Барак Обама. Он пожал обоим руки и перекинулся с ними несколькими словами. Затем Трамп уже в должности президента без приставки "избранный" произнес инаугурационную речь, которая продолжалась порядка 17 минут. Как и обещал накануне его пресс-секретарь Шон Спайсер, она носила, скорее, философский характер. Тем не менее, новый глава государства определил некоторые основные направления своей политики. В частности, он подтвердил намерение снова "сделать Америку великой". Он поблагодарил своего предшественника Обаму за прекрасную работу по передаче власти, а также пообещал, что теперь эта самая власть перейдет от политического истеблишмента в Вашингтоне к народу.

Сразу после завершения церемонии в Вашингтоне пошел дождь. Однако это не испугало многочисленных собравшихся. В честь нового президента был дан залп из пушек. Обама к этому времени уже покинул Капитолий. На вертолете он отправился на базу ВВС США Эндрюс, где сначала выступил перед военнослужащими и своими сторонниками, а затем отправился вместе с супругой в отпуск в штат Калифорния.

Carlos Barria/REUTERS Президент США Дональд Трамп на инаугурации

Трамп же, наоборот, только начал работу. Он подписал несколько десятков указов. В частности, как сообщали СМИ, речь шла о документе, который позволял Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны США, нескольких официальных назначениях, а также о провозглашении Национального дня патриотизма.

Торжества по случаю инаугурации продолжаются. В ближайшее время начнется инаугурационный парад, который пройдет по центральной улице города — Пенсильвания-авеню от Капитолия до Белого дома. Затем Трамп и его супруга примут участие в трех официальных инаугурационных балах.

К сожалению, торжества омрачены многочисленными стычками участников акций протеста с полицией. По данным телеканала CNN, на данный момент задержано 95 человек.