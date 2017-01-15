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Исландия готова организовать встречу Путина и Трампа - СМИ

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Согласно заявлению главы МИД Исландии Гудлаугура Тор Тордарсона, если Вашингтон сделает официальный запрос властям Исландии на организацию саммита в Рейкьявике, то это будет воспринято позитивно.
Государственный флаг Исландии в исландском городе Коупавогюр
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. МИД Исландии заявил о готовности организовать встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа в Рейкьявике, однако пока соответствующий запрос не получен, сообщает издание Iceland Monitor.

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"Правительство Исландии не получало запрос об этом. Если чиновники в Вашингтоне сделают официальный запрос властям Исландии на организацию саммита в Рейкьявике, мы воспримем это позитивно и сделаем это нашим вкладом в улучшение отношений между США и Россией", — говорится в заявлении главы МИД Исландии Гудлаугура Тор Тордарсона (Gudlaugur Thór Thórdarson).

Ранее газета Sunday Times сообщила, что Трамп хочет встретиться с Путиным в Рейкьявике в ближайшие недели после вступления в должность. Новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в исландской столице будет первой зарубежной поездкой Трампа.

В столице Исландии Рейкьявике 30 лет назад прошли переговоры между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В ходе этого саммита Москва и Вашингтон сделали важный шаг к прекращению холодной войны и заложили основы для сокращения стратегических вооружений.

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