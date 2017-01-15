Трамп намерен встретиться с Путиным в Рейкьявике - СМИ

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Избранный президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике, сообщает Sunday Times.

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"Дональд Трамп планирует провести встречу с Владимиром Путиным в ближайшие недели после вступления в должность президента", — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в Рейкьявике будет первой зарубежной поездкой Трампа.

Ранее Трамп в интервью Wall Street Journal заявил, что после инаугурации готов встретиться с Путиным.

По данным Fox News, многие противники правления Дональда Трампа заявили, что собираются устроить массовый протест во время инаугурации в Вашингтоне.