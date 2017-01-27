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    Меркель и Трамп в субботу могут обсудить Украину и РФ

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    Источник, сообщивший о запланированных переговорах, отметил, что пока неизвестно, будут ли стороны обсуждать снятие санкций с РФ. При этом тон пояснил, что ЕС может и не последовать примеру Вашингтона.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в субботу могут провести телефонный разговор, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

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    Как ожидается, Меркель и Трамп могут "обсудить Россию и Украину", сообщил источник агентства.

    Как передает агентство, источник не сообщил, намерен ли Трамп обсудить с Меркель снятие введенных США в отношении России санкций. Тем не менее, он пояснил, что в случае, если это произойдет, ЕС необязательно последует примеру Вашингтона, поскольку санкции ЕС связаны с выполнением минских договоренностей.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может также состояться в субботу.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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