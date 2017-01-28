Трамп поручит комитету начштабов США предоставить план уничтожения ИГ - СМИ

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КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп может поручить Объединенному комитету начальников штабов ВС США предоставить ему план уничтожения ИГ, подписав соответствующий указ.

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Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации американского президента.

По данным агентства, Трамп потребует предоставить соответствующий план в течение 30 дней.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп надеется "поладить" с Россией и вместе "вышибить дух" из запрещенной в обеих странах террористической группировки "Исламское государство".