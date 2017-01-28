наверх
28.01.201720:41
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп поручит комитету начштабов США предоставить план уничтожения ИГ - СМИ

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (694)

    (обновлено: )38
    Согласно информации высокопоставленного чиновника в администрации американского президента, Трамп потребует предоставить соответствующий план в течение 30 дней.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    ROBYN BECK / AFP

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп может поручить Объединенному комитету начальников штабов ВС США предоставить ему план уничтожения ИГ, подписав соответствующий указ.

    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото
    Слово і Діло
    Выход в свет. О чем Трамп поговорит с Путиным и Меркель - мнение эксперта

    Читайте также: Запутанная история бразильца, приговоренного в Украине к 13 годам

    Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации американского президента.

    По данным агентства, Трамп потребует предоставить соответствующий план в течение 30 дней.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп надеется "поладить" с Россией и вместе "вышибить дух" из запрещенной в обеих странах террористической группировки "Исламское государство".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами
    Блокада в зоне АТО расширилась еще на одну железнодорожную станцию
    Донбасс: блокада и пиар
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Работы по очистке оскверненных вандалами монументов в Быковне
    Украина-Польша: патриотизм и раздор