Запутанная история бразильца, приговоренного в Украине к 13 годам

РИА Новости Украина

Российская газета "Взгляд", ссылаясь на активистов, написала о моральных и физических пытках, которым якобы подвергается гражданин Бразилии Рафаэль Маркес Лусварги (Rafael Marques Lusvarghi). Правдивость этих свидетельств выглядела не очень убедительной, и Sputnik Бразилия решил провести расследование.

Sputnik связался с пресс-службой МИДа Бразилии, чтобы прояснить эту ситуацию. Первый ответ был немного формальным:

"Консульский отдел Посольства Бразилии в Киеве наблюдает за делом бразильца Рафаэля Маркеса Лусварги с момента его ареста украинскими властями.

Представители Посольства нанесли консульские визиты тюрьму и предоставили ему надлежащую консульскую поддержку и спросили о возможных нуждах.

Кроме этого консульские служащие… установили контакт с адвокатом Лусварги в Бразилии и с его украинским государственным адвокатом. Также ему была передано письмо с посланиями семьи и друзей из Бразилии и бразильские книги.

Во время визитов Рафаэль Лусварги заявил консульским служащим, что у него нет жалоб на то, как с ним обращаются украинские власти, что он имеет доступ к качественному питанию и что не подвергался ни насилию, ни принудительному труду".

Sputnik спросил у МИДа о том, когда был нанесен последний визит, так как информация в прессе появилась недавно. Ответ на этот вопрос был менее формальным:

"Посольство Бразилии в Киеве смогло связаться сегодня днем, 25 января, с украинским государственным адвокатом господина Лусварги, который подтвердил, что арестованный бразилец не подвергался физическому насилию. Кроме этого, консульский отдел посольства запросил у украинских властей новый визит к бразильскому арестованному для того, чтобы убедится в его моральной, физической и психологической неприкосновенности".

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МИД, однако, не ответил на вопрос о том, когда в последний раз был нанесен визит Лусварги.

Издание также связалось с Раулем Атаиде (Raul Athaide), другом и бывшим сослуживцем Рафаэля в батальоне "Викинг" армии самопровозглашенной ДНР, который сражался в Донбассе с апреля по ноябрь 2015 года.

К сожалению он не смог ни подтвердить, ни опровергнуть новости о возможных пытках.

"У нас нет информации о Рафаэле с того момента, как его арестовали в аэропорту в Киеве", — заявил он.

Бразильский адвокат Лусварги, Даниэл Эдуардо Кандидо (Daniel Eduardo Candido) сказал, что не имеет достаточных данных.

"Наш контакт с бразильцем (Рафаэлем Маркесом Лусварги – Ред.) практически нулевой. Возникает очень много сложностей на пути контакта с ним. Не могу подтвердить, хорошо или плохо с ним обращаются", — написал адвокат.

Адвокат также сообщил, что обращался за помощью в Международный комитет Красного креста (МККК) и в консульский отдел посольства Бразилии в Киеве.

"Кроме того, мы бесконечно обращались к бразильским и международным учреждениям за информацией и помощью для осуждённого бразильца, но пока не добились ожидаемого успеха", — сказал он.

Задержание в киевском аэропорту

Рауль сообщил Sputnik подробности повторного путешествия Рафаэла в Украину, которое завершилось его задержанием. Рауль сказал, что его друг пытался найти работу в Бразилии — до своей поездки на войну в Донбасс Рафаэл преподавал иностранные языки, сообщил Рауль.

"Рафаэль в итоге вернулся в Украину, получив предложение работы от частной компании с офисом в Лондоне – компания называется "Омега", занимается охраной судов в море, они с Рафаэлем по электронной почте общались… Рафаэлю предлагали занять должность, связанную с охраной судна, следующего из Одессы в Шри-Ланку. Рафаэл и "Омега" общались до тех пор, пока компания не передала Рафаэлу билеты. Рафаэль вылетел из Сан-Паулу (Бразилия), у него был рейс с пересадкой в Стамбуле (Турция), и, наконец, он приземлился в Киеве (Украина), где его и взяла украинская секретная служба", — рассказал он.

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Рауль уверяет, что он предупредил друга об опасностях, которые могли ждать его на украинской территории.

"Но он сказал, что страховая компания дала ему гарантии, что с ним ничего не случится", — признается Рауль.

Тем не менее Рауль считает, что именно компания, которая пригласила Лусварги на работу, передала сведения о нем СБУ и что вся эта история была ловушкой с самого начала.

Обвинения

Рафаэлу Маркесу Лусварги были предъявлены обвинения в создании террористической организации или группировки согласно ст. 258-3 УК Украины.

Однако Рауль Атаиде отвергает эти обвинения:

"Рафаэля обвиняют в терроризме, военных преступлениях и изнасиловании украинок. Я был на фронте в 2015 году (с апреля – Ред.) и могу точно сказать, что эти обвинения беспочвенны! Рафаэль никогда не планировал никаких терактов или изнасилований против украинского народа! Рафаэль – гражданин Бразилии, у которого никогда не было проблем с бразильским правосудием. С тех пор, как мы вернулись после украинского конфликта в ноябре 2015 года, Рафаэль искал работу в Бразилии, не занимаясь никакой незаконной деятельностью, у бразильского правосудия нет к нему никаких вопросов".

Суд

25 января 2017 года суд приговорил гражданина Бразилии к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Суд посчитал Лусварги виновным в создании террористической организации. В прокуратуре считают, что он участвовал в боях в Дебальцеве и в аэропорту Донецка, а кроме того, вербовал иностранных граждан в ряды ополчения Донбасса.

Украинский адвокат Лусварги в разговоре со Sputnik отказался от официальных комментариев, но сказал, что очень хотел бы, чтобы Лусварги в ближайшее время обменяли в рамках договора об обмене военнопленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР/ЛНР; однако он сообщил, что не знает, через какое время это может произойти.