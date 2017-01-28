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    Трамп ведет переговоры с Путиным - Белый дом

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (694)

    (обновлено: )1427150
    На встрече присутствуют вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.
    Трамп ведет переговоры с Путиным
    Sean Spicer / Twitter

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным из Овального кабинета. Об этом сообщил в верифицированном аккаунте в Twitter пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер.

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    Согласно информации, на встрече присутствуют ведущие советники Трампа.

    Спайсер выложил фото, на котором видно, что Трамп разговаривает по телефону, сидя за столом, а вокруг стола сидят и стоят вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

    Как ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в субботу вечером Путин и Трамп проведут первый после инаугурации президента США телефонный разговор. По информации Белого дома, к телефонным переговорам лидеров, которые в расписании Трампа значатся в 12.00 местного времени (19.00 по Киеву), присоединится вице-президент США Майк Пенс.

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