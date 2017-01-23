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    Белый дом: США намерены сотрудничать с РФ в борьбе с ИГ

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (633)

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    Отвечая на вопрос журналистов о возможности сотрудничества США с РФ, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер ответил, что Америка готова к сотрудничеству с любой страной в борьбе против ИГ.
    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. США готовы к сотрудничеству с любой страной, включая РФ, в борьбе с террористической группировкой ИГ, заявил на первом регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

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    Стратегическая авиация ВКС РФ нанесла удары по объектам ИГ в Сирии

    Журналисты задали ему вопрос о возможности сотрудничества США с РФ и проведении совместных военных операций против террористов в Сирии.

    "Как ясно дал понять наш президент (Дональд Трамп), мы готовы к сотрудничеству с любой страной в борьбе против ИГ, если это соответствует нашим национальным интересам",- заявил он, отвечая на этот вопрос.

    Ранее сообщалось, что шесть бомбардировщиков Ту-22М3 российской Дальней авиации нанесли бомбовый удар по боевикам террористической организации "Исламское государство", штурмующим осажденный сирийский город Дейр-эз-Зор.

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