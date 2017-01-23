Белый дом: США намерены сотрудничать с РФ в борьбе с ИГ

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. США готовы к сотрудничеству с любой страной, включая РФ, в борьбе с террористической группировкой ИГ, заявил на первом регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Журналисты задали ему вопрос о возможности сотрудничества США с РФ и проведении совместных военных операций против террористов в Сирии.

"Как ясно дал понять наш президент (Дональд Трамп), мы готовы к сотрудничеству с любой страной в борьбе против ИГ, если это соответствует нашим национальным интересам",- заявил он, отвечая на этот вопрос.

Ранее сообщалось, что шесть бомбардировщиков Ту-22М3 российской Дальней авиации нанесли бомбовый удар по боевикам террористической организации "Исламское государство", штурмующим осажденный сирийский город Дейр-эз-Зор.