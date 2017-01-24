Иракские военные полностью взяли под контроль восточную часть Мосула

"Вооруженные силы (Ирака — ред.) одержали успех в освобождении левого берега города Мосул", — говорится в заявлении министерства. При этом уточняется, что боевики понесли "большие потери".

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Иракская армия совместно с местным ополчением и курдскими отрядами пешмерга проводит с 17 октября 2016 года операцию по освобождению Мосула на севере Ирака от боевиков ИГ при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США.

Видео размещено в интернете на канале Euronews.