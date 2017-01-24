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    Иракские военные полностью взяли под контроль восточную часть Мосула

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (596)

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    Восточная часть иракского города Мосул полностью перешла под контроль иракских военных, сообщили в Министерстве обороны Ирака. Военным удалось вытеснить боевиков радикальной группировки "Исламское государство" из последнего района к востоку от реки Тигр.
    Канал Euronews на Youtube

    "Вооруженные силы (Ирака — ред.) одержали успех в освобождении левого берега города Мосул", — говорится в заявлении министерства. При этом уточняется, что боевики понесли "большие потери".

    Смотрите также: Иракский спецназ освободил от ИГ университет Мосула

    Иракская армия совместно с местным ополчением и курдскими отрядами пешмерга проводит с 17 октября 2016 года операцию по освобождению Мосула на севере Ирака от боевиков ИГ при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США.

    Видео размещено в интернете на канале Euronews.

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