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Битва за Мосул вошла в решающую стадию

Тема:

Военная кампания против "Исламского государства" (589)

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Битва за освобождение города Мосул от террористической группировки "Исламское государство" вошла в решающую стадию, заявил из штаба командования операцией премьер-министр и верховный главнокомандующий Ирака Хайдер аль-Абади.
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Операция по освобождению Мосула от захватившего его в 2014 году ИГ продолжается с октября этого года. В конце декабря иракские военные при поддержке коалиции во главе с США начали новое наступление по нескольким направлениям.

"Операция вошла в решающую стадию и идет, как мы запланировали. Наши славные бойцы сражаются внутри города Мосул с боевым духом на подъеме, духом победы. Враг сталкивается с коллапсом и расколом", — цитирует агентство Sputnik слова Абади.

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В субботу военное командование сообщило, что военные отбили у террористов новые кварталы на востоке Мосула, в том числе район Кудс-2. Западная половина города на другом берегу реки Тигр пока полностью остается под контролем террористов.

Видео размещено в интернете на канале Euronews.

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