Иракский спецназ освободил от ИГ университет Мосула

Университет имеет стратегическое значение для продвижения войск в западную часть города, пока полностью остающуюся у террористов. Бои за район велись последние два дня, передает канал Euronews.
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Операция по освобождению Мосула на севере Ирака от ИГ продолжается с октября 2016 года.
Ранее верховный главнокомандующий Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что битва за освобождение города Мосул от террористической группировки "Исламское государство" вошла в решающую стадию.