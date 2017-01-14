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Иракский спецназ освободил от ИГ университет Мосула

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Военная кампания против "Исламского государства" (593)

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Военные Ирака полностью освободили от группировки "Исламское государство" территорию университета в городе Мосул. Военные еще раз прочесывают весь район и оставленные ИГ подземные туннели.
Канал Euronews на Youtube

Университет имеет стратегическое значение для продвижения войск в западную часть города, пока полностью остающуюся у террористов. Бои за район велись последние два дня, передает канал Euronews.

Смотрите также: Битва за Мосул вошла в решающую стадию

Операция по освобождению Мосула на севере Ирака от ИГ продолжается с октября 2016 года.

Ранее верховный главнокомандующий Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что битва за освобождение города Мосул от террористической группировки "Исламское государство" вошла в решающую стадию.

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