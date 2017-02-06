Читайте между строк. Эксперты о разговоре Порошенко-Трамп

Евгений Стримов, Николай Лаврентьев

В ночь на 5 февраля президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Президент США разговор оценил положительно, трубку не бросал, как это было во время телефонного разговора с премьером Австралии. В официальном заявлении офиса спикера Белого дома отмечается, что Дональд Трамп провел "очень хорошую беседу с президентом Украины Петром Порошенко по решению различных вопросов, включая затянувшийся конфликт Украины с Россией".

"Мы будем работать с Украиной, Россией и другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", – сказал Трамп, отмечается в опубликованном заявлении Белого дома.

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А сообщение на сайте украинского президента гласит, что общались главы государств об урегулировании ситуации на Донбассе "политико-дипломатическим путем", а также об укреплении "стратегического партнерства" и будущей встрече.

"Украинский вопрос" – в контексте отношений с основными партнерами

Существует много разночтений и толкований, мы до сих пор не знаем, о чем говорили президенты, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко

"Но реалии таковы, что разговор состоялся и на нем затрагивалась тема мира на Донбассе. Основные переговоры еще впереди. Телефонный разговор — это, скорее, сверка часов", — говорит Бондаренко.

По его словам, несмотря на заявления отечественных политиков, украинский вопрос не является приоритетным для главы Белого Дома.

"Тема Украины будет решаться как некоторая производная от отношений Трампа с Брюсселем и Москвой. Очевидно, что приоритетным для новой администрации Соединенных Штатов является европейское и российское направление. Уверен, что по Украине в ближайшее время не будет какой-то самодостаточной позиции Белого Дома. Украинский вопрос будет рассматриваться в привязке к тому, насколько можно использовать те или иные факторы в улучшении или наоборот ухудшении ситуации в отношении США с основными партнерами", – считает политолог.

Резких заявлений не было, что хорошо для Порошенко

Во время беседы состоялся обмен общими фразами, в духе "За все хорошее против всего плохого", считает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Он также сказал, что на месте команды президента не спешил бы делать из факта этих переговоров какую-то очередную "перемогу" и достижение.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Золотарев

"Принципиально никаких изменений, как и предполагалось, каких-то кардинальных суждений не прозвучало. Для президента Порошенко это уже хорошо, учитывая специфику отношений с командой новоизбранного президента. Но и тем не менее я бы не стал предавать (большого значения) этому разговору – достаточно дежурному и рутинному. Ведь Трамп сейчас общается с очень многими мировыми лидерами, главами держав. Это дежурные мероприятия", – эксперт политолог, добавив, что тональности всех нюансов этой беседы мы не знаем.

Золотарев прогнозирует, что гораздо больше ответов даст предстоящий визит Порошенко в США.

"Что там прозвучит, когда он состоится – вот это будет иметь куда более весомое значение, чем, даже, как сообщает пресс-служба президента, почти часовая беседа", – сказал эксперт.

Договорились о домашней работе перед встречей

Вряд ли беседа двух глав государств была настолько длительной – в администрации президента Украины заявляли, что разговор длился почти час. Такое мнение выразил политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"Потому что количество упомянутых вопросов, которые проговаривались, могли быть обговорены за значительно меньшее время. Или же прозвучало что-то такое, о чем нам просто не сказали. Полагаю, что если с украинской стороны такое можно допустить, то Белый дом точно опубликовал бы полную повестку", – сообщил эксперт.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политический эксперт Михаил Павлив

По его словам, в интернете появился скан рассылки – по-видимому, именно этот документ рассылали пулу журналистов Белого дома, – и из этого скана четко прослеживаются два сигнала для Украины от США.

"Во-первых, конфликт назван там затянувшимся – это очень симптоматично. И второй момент – абсолютно очень четкий сигнал и акцент от Белого дома, что они намерены вместе с Россией заниматься решением проблемы. Не принуждать, как раньше говорилось, Россию, не останавливать агрессию России, а вместе с Россией заниматься проблемой возле границы.

В моем понимании, это очень симптоматично, потому что, по-видимому, говорит о том, как лично Трамп воспринимает: "вот, есть большая Россия, есть большие проблемы и позитивы, которые могут быть от отношений с этой страной, и есть Украина, которая возле границы России, там у них проблемы, этими проблемами нужно заняться и закончить". Мне кажется, так выглядит позиция Трампа сейчас по этому вопросу", – заявил эксперт.

Он добавил, что сейчас есть миллион других обстоятельств, факторов, которые будут влиять на позицию Трампа, но пока, по-видимому, об этом шла речь – "о том, чтобы как можно быстрее завершить этот конфликт – конечно же, дипломатическим путем, с участием всех стран, подписанных в Нормандском формате".

"Разговор о том, что в какой-то относительно непродолжительной перспективе состоится встреча (Порошенко и Трампа), мне кажется, как раз говорит о том, что были заявлены мнения, в частности, президентов Трампа и Порошенко условились сделать некую домашнюю работу, или работу над ошибками, и на этой встрече ее уже обсудить. Мне кажется, что в адрес Порошенко прозвучал недвусмысленный сигнал – максимально быстро найти пути дипломатического разрешения конфликта", – отметил Павлив.

Вопросов больше, чем ответ

В вопросе сотрудничества Украины и Соединенных Штатов многое будут решать нюансы, убежден Кость Бондаренко.

"Нужно понимать, что на сегодняшний день еще не сформирован контекст, еще не понятно, кто будет отвечать за Украину и вообще Восточную Европу. Не ясно, кто будет послом в Российской Федерации, кто будет входить в Совет по национальной безопасности, каким будет совет по международным делам. Эти моменты очень важны для того, чтобы понимать, в какой пасьянс будет складываться ситуация", – считает политолог.