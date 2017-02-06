Мэй: Трамп "чувствует необходимость" больше сотрудничать с РФ

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп чувствует необходимость больше сотрудничать с Россией, чем это делалось раньше, признала в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Мэй была первым иностранным лидером, лично встретившимся с Трампом.

"Насколько я могу судить по своим переговорам, президент чувствует необходимость больше сотрудничать с России, чем это делалось раньше. Что касается моей позиции, то я сформулировала ее во время выступления на съезде Республиканской партии в Филадельфии: "сотрудничай, но берегись".

Мэй также отметила, что отношения США с Россией и поведение России остаются поводом для беспокойства в Европе.

Напомним, в ходе телефонного разговора президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп обсудили возможность встречи в ближайшее время.