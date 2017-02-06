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    В мире

    Мэй: Трамп "чувствует необходимость" больше сотрудничать с РФ

    Тема:

    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом (35)

    (обновлено: )10610
    Глава британского правительства отметила, что отношения США с Россией, а также поведение России все еще остаются поводом для беспокойства в Европе.
    Тереза Мэй
    REUTERS Kirsty Wigglesworth/Pool

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп чувствует необходимость больше сотрудничать с Россией, чем это делалось раньше, признала в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    @STsegolko
    Порошенко и Трамп поговорили, соцмедиа обсудили

    Мэй была первым иностранным лидером, лично встретившимся с Трампом.

    "Насколько я могу судить по своим переговорам, президент чувствует необходимость больше сотрудничать с России, чем это делалось раньше. Что касается моей позиции, то я сформулировала ее во время выступления на съезде Республиканской партии в Филадельфии: "сотрудничай, но берегись".

    Мэй также отметила, что отношения США с Россией и поведение России остаются поводом для беспокойства в Европе.

    Напомним, в ходе телефонного разговора президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп обсудили возможность встречи в ближайшее время.

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