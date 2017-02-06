Тимошенко на встрече с Трампом "услышала о желании помочь Украине"

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко утверждает, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом "услышала о желании помочь" Украине.

"Во время моей встречи с президентом США, я услышала поддержку Украины, желание помочь Украине. Украину не оставят без помощи самого надежного союзника Соединенных Штатов, но много чего находится в руках самой Украины", — заявила Тимошенко в ходе заседания согласительно совета лидеров парламентских фракций в понедельник.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на администрацию президента США сообщила, что Трамп и Тимошенко "коротко пересеклись во время фотосессии на приеме перед Национальным молитвенным завтраком".

При этом, по данным газеты, администрация президента опровергла информацию о том, что Трамп дал Тимошенко гарантии поддержать Украину.