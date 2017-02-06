наверх
06.02.201713:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.08- 0.08
  • USD27.08+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Политика

    Тимошенко на встрече с Трампом "услышала о желании помочь Украине"

    Тема:

    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом (29)

    (обновлено: )32704
    По словам Юлии Тимошенко, во время ее разговора с американским лидером Дональдом Трампом, она услышала от президента США о желании помочь Украине.
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко утверждает, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом "услышала о желании помочь" Украине.

    Флаги США и России
    ТВ Центр
    Передел мира. О "большой сделке" между Трампом и Путиным

    "Во время моей встречи с президентом США, я услышала поддержку Украины, желание помочь Украине. Украину не оставят без помощи самого надежного союзника Соединенных Штатов, но много чего находится в руках самой Украины", — заявила Тимошенко в ходе заседания согласительно совета лидеров парламентских фракций в понедельник.

    Ранее газета The Washington Post со ссылкой на администрацию президента США сообщила, что Трамп и Тимошенко "коротко пересеклись во время фотосессии на приеме перед Национальным молитвенным завтраком".

    При этом, по данным газеты, администрация президента опровергла информацию о том, что Трамп дал Тимошенко гарантии поддержать Украину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Обращение Кличко в связи со снегопадом в Киеве
    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
    Евгений Марчук
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
    Евгений Марчук
    Донбасс: блокада и пиар