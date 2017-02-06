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    Аналитика и комментарии

    Порошенко и Трамп поговорили, соцмедиа обсудили

    Тема:

    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом (34)

    (обновлено: )54
    Телефонный разговор президентов Петра Порошенко и Дональда Трампа в соцсетях – на первом месте. О чем говорили и когда же состоится личная встреча глав государств – вот лишь часть вопросов. А что еще пишут об этом украинцы?
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    @STsegolko

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В ночь на 5 февраля президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В официальном заявлении офиса спикера Белого дома отмечается, что Дональд Трамп провел "очень хорошую беседу с президентом Украины Петром Порошенко по решению различных вопросов, включая затянувшийся конфликт Украины с Россией". В офисе Порошенко отметили, что оба президента считают "срочной необходимостью" полное прекращение огня в восточных районах Украины.  

    Телефонный разговор президентов Украины и США вызвал небывалый ажиотаж в украинском сегменте соцсетей. Первыми свою оценку событию дали отечественные политики, аналитики и видные блогеры. 

    "Одна формулировка в пресс-релизе "российско-украинский длительный конфликт" уже сдвинула ситуацию дальше, чем она продвинулась за три года… ", — пишут в сетях, - "крики "Трамп пропутинский" и "Нас сливают" были несколько поспешными и местами даже ошибочными…". 

    Однако большинство придерживается того мнения, что деталей и подробностей этого разговора слишком мало для каких-либо выводов.  

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
      

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