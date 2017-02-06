Порошенко и Трамп поговорили, соцмедиа обсудили

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В ночь на 5 февраля президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

В официальном заявлении офиса спикера Белого дома отмечается, что Дональд Трамп провел "очень хорошую беседу с президентом Украины Петром Порошенко по решению различных вопросов, включая затянувшийся конфликт Украины с Россией". В офисе Порошенко отметили, что оба президента считают "срочной необходимостью" полное прекращение огня в восточных районах Украины.

Телефонный разговор президентов Украины и США вызвал небывалый ажиотаж в украинском сегменте соцсетей. Первыми свою оценку событию дали отечественные политики, аналитики и видные блогеры.

"Одна формулировка в пресс-релизе "российско-украинский длительный конфликт" уже сдвинула ситуацию дальше, чем она продвинулась за три года… ", — пишут в сетях, - "крики "Трамп пропутинский" и "Нас сливают" были несколько поспешными и местами даже ошибочными…".

Однако большинство придерживается того мнения, что деталей и подробностей этого разговора слишком мало для каких-либо выводов.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook