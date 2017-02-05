Порошенко и Трамп проводят телефонный разговор

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп проводят телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"Начался разговор с президентом Трампом", — написал Цеголко в Twitter.

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— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 4 февраля 2017 г.

​Ранее сообщалось, что в пресс-службе президента Петра Порошенко подтвердили, что в субботу, 4 февраля, он проведет телефонную беседу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. В Белом доме также информировали, что 4 февраля Трамп пообщается по телефону с Порошенко.