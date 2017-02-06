Что Порошенко повезет в США на встречу с Трампом. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Министр иностранных дел Павел Климкин отправится в Вашингтон, чтобы подготовить визит Петра Порошенко в США.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

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В сообщении говорится, что о визите главы украинского государства шла речь во время телефонного разговора Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом. Сам визит планируется на конец февраля.

О чем будут говорить лидеры стран, и когда ожидать эту встречу, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала управляющий партнер Института переговорных навыков Юлия Осмоловская.

Насколько вероятна встреча Порошенко и Трампа?

— Принципиально, сама встреча, конечно же, возможна. Ее проведение на каком-то этапе в будущем никто не ставит под сомнение. Потому что даже по результатам телефонного разговора в заявлении Белого дома было сказано, что стороны договорились изыскать возможность для проведения такой встречи. Так вот, если переводить с дипломатического языка на человеческий, это говорит о том, что принципиально — да, но когда эта встреча будет… Давайте попробуем посчитать. Изначально планировалось, что наш министр будет принимать участие в некоторых мероприятиях в рамках председательствования Украины в Совбезе ООН, и он в любом случае собирался лететь в феврале в США. Наш президент, была такая информация, собирался вроде бы лететь в США тоже для участия в мероприятиях в рамках председательствования Украины в Совбезе.

В частности, называлась дата 21 февраля.

— Да. Потому что 21 февраля будет заседание, одно из заседаний, которое инициирует Украина, как страна, председательствующая в Совбезе. Но вы должны понимать, что Совбез ООН находится в Нью-Йорке. Для проведения встречи с Трампом президенту надо было бы потом перелетать в Вашингтон. Потому что сомнительно, что Трамп прилетал бы для этой встречи в Нью-Йорк. Но если мы говорим о том, что министр летит туда для того, чтобы готовить такой визит, то надо понимать, что между вот этим визитом нашего министра и подготовкой уже встречи наших президентов, должно пройти какое-то время. Поэтому лично я ставлю под сомнение вероятность такой встречи наших президентов уже в феврале. В феврале полетит туда министр, они проработают какие-то основные параметры этой встречи, и я думаю, что мы можем говорить о такой встрече весной этого года.

Издание "Зеркало недели" сообщает, что, помимо министра иностранных дел Павла Климкина, в США могут отправить Бориса Ложкина. Кто является более успешным и более перспективным переговорщиком?

— Я бы не ставила здесь "или — или". Я бы рассматривала их в пакете, и вот такая комбинация может быть успешной стратегией. Потому что министр представляет официальную Украину в данном случае и уполномочен вести вопросы, прежде всего, политические, вопросы безопасности. Ложкин в данном случае, если мы говорим, что такой визит состоится, представляет больше бизнес-составляющую, инвестиционную составляющую. Если мы пытались оценить, чем Украина может быть интересна для США, чтобы Трамп был заинтересован с нами решать вопросы, а не только с Россией договариваться за спиной Украины, то это должны быть, прежде всего, какие-то инвестиционные проекты, куда бы американский капитал был готов инвестировать. И тогда для них это будет органично – защищать свои интересы на территории Украины. Единственный вопрос, насколько эффективной может быть такая миссия Ложкина, учитывая то, что у нас основные проблемы, если мы говорим об инвестиционном и бизнес-климате, связываются как раз с несовершенством судебной системы, с невозможностью иностранных инвесторов защищать свои инвестиции и т.д. Эти вещи вряд ли могут быть решены по мановению волшебной палочки в течение двух недель или декрета президента. Поэтому вопрос, насколько это действительно может быть эффективным предложением, на которое среагирует американская сторона, это еще вопрос времени.

Если мы говорим о бизнес-заинтересованности, это будет попытка заинтересовать американский бизнес либо же личная заинтересованность Дональда Трампа?

— Нет, мы здесь абсолютно должны исключить возможность личной заинтересованности, потому что ни Трамп, ни наш президент в данном случае не являются носителями личных бизнес-интересов. Они являются носителями интересов своих государств. Поэтому это однозначно должно даже не фигурировать в повестке дня. Конечно, прежде всего, идет речь о том, чтобы заинтересовать американский бизнес, крупные корпорации. Несмотря на то, что условия непростые, я знаю, что Трамп заинтересован больше в создании рабочих мест в стране и инвестиций внутрь своего государства, но, тем не менее, нужно говорить о крупных корпорациях, которые имеют какие-то активы в Восточной Европе, и, возможно, могли бы быть заинтересованы размещать свои капиталы в Украине. Но надо понимать, что в таком случае первоочередной задачей нашего президента будет решение конфликта на Востоке, потому что в воюющую страну вряд ли придут иностранные инвестиции.

Как раз о создании рабочих мест идет речь и в официальном пресс-релизе украинской АП по итогам разговора Дональда Трампа и Петра Порошенко. Каким образом здесь Украина и США могут друг другу помочь?

— Я это расцениваю, скорее, как попытку подыграть американской стороне и говорить с ними одним языком их интересов. В практической плоскости я себе это слабо вижу, как Украина и США могут работать над созданием рабочих мест. Это риторика объясняется тем, что наша сторона, когда готовила тезисы для президента, ориентировалась на то, как правильнее донести какие-то месседжи, чтобы они уложилось в парадигму понимания и сферу интересов Трампа.

То есть решили присоединиться к предвыборной риторике Дональда Трампа?

— Да, но она может быть эффективной. Я, кстати, тут не могу сказать, что это заведомо плохой ход. Может быть, как раз это и срезонировало, просто я лично не вижу, как это может быть. Может быть, АП это видит лучше, тогда надо будет потом американской стороне это объяснять. Это как раз может быть один из элементов визита того же министра иностранных дел в США, и, собственно, один из блоков наполнения, по сути, встречи наших президентов.

Накануне вице-президент США Майк Пенс не исключил ослабление санкций в отношении России. Он сказал, что это зависит от способности России работать над общими интересами, в частности, против ИГИЛ. Стоит ли ожидать, что в ближайшие месяцы станет четко понятно, удалось ли найти общий язык руководству в Москве и руководству в Вашингтоне?

— Конечно, месяц – это очень маленький срок для решения тех глобальных проблем, прежде всего, в борьбе с ИГИЛ. Поэтому нельзя сказать, что за месяц все санкции будут сняты. Это подвяжут под эффективную позицию России по борьбе с ИГИЛ и т.д. Такого не будет.

Мы будем видеть определенные признаки эффективного выстраивания коалиции между Россией и Западным миром по борьбе с ИГИЛ, и, возможно, какие-то маленькие точечные победы, условно, на урегулирование сирийского кризиса. Тогда это может давать американской стороне основания поднимать вопрос о привязке санкций или пересмотра этого режима экономического давления, который введен по отношению к России. Но за месяц этого не произойдет.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц на днях заявил о целесообразности пошагового снятия санкций с России. Удастся ли найти консенсус ЕС в ближайшие месяцы по вопросу сохранения или продления санкций против РФ, либо и здесь мы увидим определенный раскол?

— Это будет проблемой через несколько месяцев, учитывая, что нынешнее руководство Франции поменяется на другое, которое исповедует совершенно другую риторику в этом вопросе. И вопрос единства стран-членов ЕС по поводу санкций относительно России будет как раз достаточно проблемным ближе к лету. Другой вопрос, обратите внимание, когда американская сторона говорила, что мы согласны с позицией ЕС о том, что они должны ввести или сохранять санкции по отношению к России, то тут нужно обратить внимание, что они согласны с тем, что ЕС должен иметь свои санкции, сохранять эти санкции по отношению к России. Или они тоже готовы приобщиться и усиливать санкции по отношению к России?

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Мне кажется, вот здесь как раз дипломатическая игра идет тонкая. То есть США говорят: да, мы согласны с вами, ЕС, оставайтесь на своих санкциях, испытывайте экономические сложности и трудности, а мы будем рассматривать возможность модификации этих санкций, исходя из того, насколько Россия будет хорошо играть по нашим интересам.

Ранее политолог Денис Кирюхин в эфире "ГС" прокомментировал телефонный разговор между Трампом и Порошенко и подчеркнул, что Украина остается в сфере интересов новой администрации США.

Напомним, политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" подчеркнул, что в мировой повестке дня вопрос Украины опускается все ниже, поэтому Порошенко крайне важно договориться с Трампом о личной встрече.