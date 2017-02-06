Данилюк наказал Насирова за поездку на инаугурацию Трампа

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Министр финансов Александр Данилюк намерен обратиться в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и в Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) по поводу поездки главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в США на инаугурацию президента Дональда Трампа.

"Где находится глава ГФС? В Америке. Вместо того чтобы реализовывать задания, он занимается самопиаром. Он поехал в отпуск, не согласовав это с министром финансов и премьером. Это грубое нарушение. Он поехал на инаугурацию президента США, а это недешевое удовольствие", — сказал глава Минфина в ходе пресс-конференции.

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По информации Данилюка, участие в мероприятиях в США, которые посещал Насиров, стоит 250 тысяч долларов. Он считает необходимым проверить, является ли эта сумма задекларированной, отмечает телеканал "112 Украина".

"А если нет, если это было бесплатно, я хочу спросить, почему именно его приглашают. Законодательство запрещает принимать такие подарки и такие услуги. Я должен обратиться в НАПК и НАБУ, чтобы они проанализировали эту ситуацию", — сказал Данилюк.

Кроме того, министр инициировал привлечение к дисциплинарной ответственности главы ГФС. "За систематическое нарушение поручений министра финансов и несогласованное отсутствие на рабочем месте я инициировал привлечение Насирова к дисциплинарной ответственности. Второй выговор – это увольнение", — сказал Данилюк.

По его словам, Насиров не отчитался по ключевым параметрам эффективности ГФС.