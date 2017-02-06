Трамп ничего не мог обещать ни Тимошенко, ни Порошенко - Бондаренко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Украинские политики коротко пообщались с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Сначала президент Петр Порошенко в телефонном режиме обсудил с Трампом возможность встречи в ближайшее время.

Позже газета The Washington Post со ссылкой на администрацию президента США сообщила, что Трамп коротко пересекся во время фотосессии на приеме перед Национальным молитвенным завтраком с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко. Сама Тимошенко утверждает, что на встрече с президентом США "услышала о желании помочь" Украине. При этом, администрация президента США опровергла информацию о том, что Трамп дал Тимошенко гарантии поддержать Украину.

По мнению политолога, директора Фонда "Украинская политика" Костя Бондаренко, украинские политики намеренно преувеличивают значимость их короткого общения с президентом США.

"Это еще ни о чем не говорит. Трамп в один день поговорил и с Юлией Тимошенко и, например, с иорданским королем Абдаллой. Да, очевидно, хорошо поработали некоторые лоббисты, правильно выстроившие коммуникацию для Тимошенко. Но Трамп ничего не мог обещать Тимошенко, поскольку она не является ни президентом, ни другим официальным лицом. Этот разговор, скорее, можно назвать обменом мнениями", — отмечает политолог.

Также эксперт прокомментировал разговор Трампа с Петром Порошенко.

"Существует много разночтений и толкований, мы до сих пор не знаем, о чем они говорили. Но реалии таковы, что разговор состоялся и на нем затрагивалась тема мира на Донбассе. Основные переговоры еще впереди. Телефонный разговор — это, скорее, сверка часов", - говорит Бондаренко.

По его словам, несмотря на заявления отечественных политиков, украинский вопрос не является приоритетным для главы Белого Дома.

"Тема Украины будет решаться как некоторая производная от отношений Трампа с Брюсселем и Москвой. Очевидно, что приоритетным для новой администрации Соединенных Штатов является европейское и российское направление. Уверен, что по Украине в ближайшее время не будет какой-то самодостаточной позиции Белого Дома. Украинский вопрос будет рассматриваться в привязке к тому, насколько можно использовать те или иные факторы в улучшении или наоборот ухудшении ситуации в отношении США с основными партнерами", — считает политолог.

Бондаренко убежден, что в вопросе сотрудничества Украины и Соединенных Штатов многое будут решать нюансы.

"Нужно понимать, что на сегодняшний день еще не сформирован контекст, еще не понятно, кто будет отвечать за Украину и вообще Восточную Европу. Не ясно, кто будет послом в Российской Федерации, кто будет входить в Совет по национальной безопасности, каким будет совет по международным делам. Эти моменты очень важны для того, чтобы понимать, в какой пасьянс будет складываться ситуация", — считает политолог.

По его мнению, международная политика Трампа может оказаться совершенно непредсказуемой.

"Тех, кто сегодня говорит, что знает, о чем думает Трамп в отношении России, Украины и Европы можно сразу же уличить во лжи. Когда в 2009-м году президентом США стал Барак Обама тоже многие говорили о том, что он будет гораздо более лоялен к Москве, чем его предшественник Буш-младший. В результате Обама серьезно разочаровал многих кремлевских стратегов, заявив, что никакого передела сфер влияния в мире не будет", — подытожил Бондаренко.