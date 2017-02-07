Климкин назвал "классной" беседу Порошенко с Трампом

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Телефонный разговор между президентами Украины и США Петром Порошенко и Дональдом Трампом в минувшие выходные прошел "классно" и содержательно, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я честно скажу, что я кое что знаю об этом разговоре, поскольку присутствовал на этом разговоре. Скажу две вещи. Во-первых, этот разговор был классным, то, что называется на дипломатическом жаргоне тональностью, а на людском языке — атмосфера. Так как понимают друг друга президенты — это для меня важно", — сказал Климкин в эфире телеканала ICTV.

Также, по его словам, разговор президентов был содержательным — американский лидер интересовался ситуацией в Донбассе.

"Второй момент — это содержательность этого разговора, поскольку президент США… Он ставил очень четки вопросы: что происходит, почему именно сейчас, в каком объеме, как это влияет на других. Не могу разглашать все, но глубина этих вопросов и желание понять реально что происходит и помочь для меня были очень хорошим признаком", — добавил Климкин.

В минувшие выходные Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с Порошенко сообщил, что Трамп заявил о намерении сотрудничать с Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в Донбассе. Также, по данным Киева, стороны договорились о визите главы МИД Украины в США для подготовки визита украинского лидера.

При этом, в интервью Fox News Трамп заявил, что США не знают в точности, что происходит в Украине, но это предстоит узнать.