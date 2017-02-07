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    Рэпер Канье Уэст удалил все твиты в поддержку Трампа – СМИ

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (806)

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    Уэст встретился с Трампом в декабре, когда тот был избранным президентом. 13 декабря Уэст написал три твита, в которых объяснял, почему встретился с политиком.
    Канье Уэст
    REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Американский рэпер Канье Уэст удалил все свои сообщения в сервисе микроблогов Twitter, касающиеся встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает телеканал CNN.

    Дональд Трамп
    REUTERS Rick Wilking
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    Уэст встретился с Трампом в декабре, когда тот был избранным президентом. 13 декабря Уэст написал три твита, в которых объяснял, почему встретился с политиком. "Я чувствую, как важно иметь прямую линию связи с нашим будущим президентом, если мы действительно хотим перемен", — писал Уэст.

    Кроме того, на следующий день Уэст поделился с подписчиками фотографией, на которой изображена обложка номера журнала Time, который выбрал Трмпа "человеком года". Номер был подписан Трампом, подпись гласила: "Канье: Ты великолепный друг. Спасибо". Этот твит также был удален.

    О причинах действий Уэста не сообщается.

    На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

    Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

    Вечером в минувшую пятницу федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента об иммиграционных ограничениях. Предписание судьи приостанавливает действие указа по всей стране.

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