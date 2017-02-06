В БПП заявили о возможности введения военного положения из-за Донбасса

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Режим военного положения может быть введен при продолжении обострения ситуации в Донбассе, сообщила замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"Если такое обострение будет продолжаться длительный период и это будет грозить экологической безопасности, гуманитарной безопасности и мы увидим, что Путин серьезно настроен наступать по всем фронтам, мы допускаем введение военного положения. Это локальная ситуация, ее удалось удержать", — цитирует заявление Луценко "112 Украина".

Она также подчеркнула, что в случае с Авдеевкой, которая подверглась обстрелу на минувшей неделе, власти были готовы в эвакуации мирного населения.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

Читайте также: Кто? Кого? За что? Соцсети обсудили обстрелы Авдеевки

Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.



