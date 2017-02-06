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    За сутки в результате обстрелов в Донбассе ранены пятеро военных - штаб АТО

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (612)

    (обновлено: )13
    По данным пресс-центра штаба антитеррористической операции, ополченцы продолжили обстрелы позиций военнослужащих на всех направлениях - мариупольском, луганском и донецком.
    Военные. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Позиции военных в Донбассе за сутки подверглись 94 обстрелам, пятеро бойцов ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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    "За минувшие сутки, 5 февраля… В общем зафиксировано 94 обстрела. Пятеро наших военных ранены, один травмирован", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации в Facebook.

    По данным силовиков, ополченцы продолжили обстрелы их позиций на всех направлениях — мариупольском, луганском и донецком.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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