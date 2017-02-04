При ремонте ЛЭП под Авдеевкой обстреляли украинских электриков - Цеголко

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КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. При проведении ремонта на линиях электропередачи (ЛЭП) под Авдеевкой украинских электриков обстреляли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

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Ранее в субботу глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский сообщил, что украинские электромонтеры снова вышли на ремонт ЛЭП под Авдеевкой в Донбассе, которые были повреждены в результате обстрелов.

Цеголко сообщил, что после обстрела возобновить ремонтные работы не удалось из-за "прицельного огня".

Он добавил, что информацию об инциденте направили ОБСЕ и международным партнерам Украины. По его словам, Украина требует немедленного прекращения огня под Авдеевкой.

Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила, что восстановительные работы в Авдеевке остановлены по причине нарушения режима прекращения огня.