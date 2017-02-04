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    При ремонте ЛЭП под Авдеевкой обстреляли украинских электриков - Цеголко

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (580)

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    Как сообщается, информация об инциденте направлена ОБСЕ и международным партнерам Украины. Как заявил Цеголко, Украина требует немедленного прекращения огня под Авдеевкой.
    Въезд в Авдеевку
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. При проведении ремонта на линиях электропередачи (ЛЭП) под Авдеевкой украинских электриков обстреляли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

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    Ранее в субботу глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский сообщил, что украинские электромонтеры снова вышли на ремонт ЛЭП под Авдеевкой в Донбассе, которые были повреждены в результате обстрелов. 

    Цеголко сообщил, что после обстрела возобновить ремонтные работы не удалось из-за "прицельного огня".

    Он добавил, что информацию об инциденте направили ОБСЕ и международным партнерам Украины. По его словам, Украина требует немедленного прекращения огня под Авдеевкой.

    Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила, что восстановительные работы в Авдеевке остановлены по причине нарушения режима прекращения огня.

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