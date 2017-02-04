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    Фотоленты

    Авдеевка в руинах, людей кормят на улице

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (570)

    (обновлено: )69
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    sprotyv.info
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    sprotyv.info
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    sprotyv.info
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    sprotyv.info
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    sprotyv.info
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    sprotyv.info
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    sprotyv.info
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    sprotyv.info
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    sprotyv.info
    Ситуация в Авдеевке
    Ситуация в Авдеевке
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

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    Ситуация в Авдеевке

    Обстрелами в Авдеевке за неделю повреждено 114 частных домов, 22 квартиры в многоэтажных домах и 4 частных гаража, сообщил глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский.

    "В общей сложности за неделю агрессор повредил в Авдеевке (по состоянию на вчерашний вечер) 114 частных домов, 22 квартиры в восьми многоэтажных домах, 4 частных гаража", — написал Жебривский в Facebook в субботу.

    Он добавил, что в результате обстрелов также повреждена железнодорожная станция Авдеевки.

    Смотрите также: Жизнь в Авдеевке: танки под окнами жилых домов

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