Авдеевка в руинах, людей кормят на улице

Обстрелами в Авдеевке за неделю повреждено 114 частных домов, 22 квартиры в многоэтажных домах и 4 частных гаража, сообщил глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский.

"В общей сложности за неделю агрессор повредил в Авдеевке (по состоянию на вчерашний вечер) 114 частных домов, 22 квартиры в восьми многоэтажных домах, 4 частных гаража", — написал Жебривский в Facebook в субботу.

Он добавил, что в результате обстрелов также повреждена железнодорожная станция Авдеевки.

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