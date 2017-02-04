Снаряд в Авдеевке попал в квартиру с пятью детьми

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Ополченцы обстреляли старую часть Авдеевки, в результате чего один из снарядов попал в квартиру с детьми, сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Авдеевка. Опять обстрел старой части города. Боевики не жалеют никого, даже детей. Снаряд попал в пятиэтажный жилой дом №73 по ул. Соборной (бывшая Ленина). В квартире находилась мать и пятеро детей в возрасте от 5 лет и старше", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

По его данным, все жители квартиры "чудом остались живы".

Аброськин также сообщил, что ополченцы начали обстрел поселка Сартана, который находится недалеко от Мариуполя.

Ранее стало известно об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.