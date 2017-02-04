Откуда не ждали. Лукашенко обвинил Москву в осложнении отношений

РИА Новости Украина

Создание Россией пограничных зон на границе с Белоруссией Лукашенко связал с нарушением Москвой существующих договоренностей. Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией, который длится уже почти год, белорусский лидер назвал "издевательством" и сообщил, что республика обратилась в суд по поводу сокращения поставок нефти из РФ. А в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта Лукашенко предложил возбудить уголовное дело за препятствование поставкам белорусского продовольствия в РФ, сообщают РИА Новости.

В Кремле заявления о нарушении каких-либо договоров с Белоруссией назвали некорректными, добавив, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.

Опрошенные эксперты полагают, что обострение отношений невыгодно обеим сторонам, но началось оно именно с действий Минска. При этом считают аналитики, Москве следует быть более гибкой и пойти на уступки по нефтегазовому спору из стратегических соображений.

Значительная доля вопросов во время встречи Лукашенко с представителями общественности и СМИ была посвящена отношениям Белоруссии с Россией, к которой белорусский лидер высказал массу претензий.

Одной из болезненных тем стал нефтегазовый спор между двумя странами, длящийся с начала прошлого года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене.

Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре минувшего года стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.

По мнению Лукашенко, Белоруссия имеет право на снижение цены российского газа из-за удешевления нефти во всем мире. По его словам, РФ и Белоруссия по газовым вопросам всегда работали по формуле равнодоходных цен. "Газ привязан к нефти. Когда нефть была 120 долларов, все было хорошо. Мы платили дикие деньги за нефть. Соответственно по формуле был привязан газ к этой нефти. И он имел высокую цену. И мы платили эту цену. Упала нефть до 40 долларов, сейчас 51 доллар и так далее. Значит, упала цена и на природный газ", — сказал Лукашенко.

Таким образом, по его словам, в связи с падением стоимости нефти справедливая цена на газ должна составлять 83 доллара за тысячу кубов, сказал глава Белоруссии.

Он также отметил, что российская сторона, в свою очередь, отказывается понижать цену, заявляя, что 132 доллара за тысячу кубов, которые сейчас платит Белоруссия, и так самая низкая цена. "Это не логика. У нас есть договоренность, у нас есть практика… это договоренность, и ее надо выполнять", — заявил Лукашенко.

По поводу сокращения поставок нефти из РФ, сообщил он, Белоруссия уже обратилась в суд.

"Я рассказал, в чем проблема цены на нефть и на газ. Притом спор шел исключительно по газу, они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд, согласно нашим договоренностям. Судебное разбирательство будет, естественно, но разве это нормально?", — заявил он.

В целом ситуацию вокруг нефтегазового спора с РФ Лукашенко расценил "как издевательство".

"Я написал письмо, прямо от руки, написал Путину несколько строчек — не надо нам идти этим путем… Это приведет к эскалации по многим направлениям, уже до границы дошло", — добавил он.

Белорусский лидер также заявил, что Белоруссия обойдется без российской нефти, если на другой чаше весов будет независимость.

"Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну, понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Ярослав (Ярослав Романчук, бывший кандидат в президенты и известный либеральный экономист — Ред.) скажет, что это нерентабельно, неэффективно, но свобода, независимость — это очень рентабельно, и это не оценивается никакими деньгами и никакими числами. Это несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть — это несопоставимо. Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают", — сказал Лукашенко.

В Кремле на обвинения Лукашенко ответили, что из-за беспошлинных поставок нефти в Белоруссию Россия недополучила в бюджет с 2011 по 2015 год 22,3 миллиарда долларов.

"С 2011 по 2015 год беспошлинно ежегодно поставлялось от 18 миллионов до 23 миллионов тонн нефти нашим белорусским партнерам. И всего российский бюджет в период с 2011 по 2015 год в этой связи недополучил 22,3 миллиарда долларов. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства. Не будем также забывать, что 22 миллиарда долларов по различным траншам предоставлено в виде кредитов нашим белорусским коллегам по линии евразийского фонда стабилизации и развития", — говорится в комментарии пресс-службы Кремля.

В Кремле убеждены, что спорные вопросы, включая коммерческие, Москва и Минск должны решать спокойно, путем деловых переговоров.

"Что касается спорных вопросов, которые возникают, хозяйственно-экономических спорных вопросов и коммерческих, то мы убеждены, они должны решаться в спокойной манере путем деловых переговоров, и мы рассчитываем, что тот набор разногласий экономических, который в настоящий момент фигурирует на нашей повестке дня, будет урегулирован в ходе таких переговоров", — сказали в пресс-службе российского главы государства.

В Москве напомнили, что Россия выделила свыше 6 миллиардов долларов Белоруссии в виде кредитов, эта нагрузка легла дополнительным бременем на бюджет РФ.

"Эта кредитная нагрузка как раз легла дополнительным бременем на бюджет РФ", — заявили в пресс-службе Кремля.

Еще одним фактором, который, по мнению белорусского лидера, ухудшает отношения между двумя странами, стало создание Россией пограничных зон с Белоруссией.

В среду на официальном портале правовой информации РФ были опубликованы три приказа ФСБ России, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Решение вступает в силу 7 февраля. Как отмечается в документах, такое решение принято в целях "создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации".

Напомним, 9 января Лукашенко подписал указ, который установил безвизовый порядок въезда в страну на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт "Минск" для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства.

Решение белорусских властей затрагивает и интересы России, ведь в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на территорию России. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Минск заранее согласовывал свои планы по введению данного режима с Москвой.

По мнению белорусского лидера, создание подобных пограничных зон нельзя допускать, у РФ и Белоруссии и без этого достаточно проблем. "Это, считаю, чисто политический выпад. Нельзя этого делать", — добавил политик. Более того, в связи с восстановлением пограничных зон Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоренностей.

"Вы представьте: существуют межгосударственные договоры и соглашения. И один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ — 801, 802, 803. Я даже называю номера этих приказов… Министр один росчерком пера это перечеркнул. Это что, нормально?", — сказал Лукашенко.

По его словам, Минск согласовал с Москвой планы о 5-дневном безвизовом режиме для граждан 80 стран, в том числе США и государств-членов ЕС. Россия была не против, сообщил президент. Лукашенко также заявил, что во введении Минском безвизового режима для 80 стран нет угрозы для безопасности России.

В Москве заявления о нарушении каких-либо межгосударственных договоров с Белоруссией назвали некорректными. "Мы хотим подчеркнуть, что это не так, никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон, прилегающих к границе районов. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран", — сообщили в пресс-службе Кремля.

При этом никаких последствий от такого введения для граждан Белоруссии и России нет и быть не может. В Кремле добавили, что приказ руководителя соответствующей службы РФ после тщательной проработки и согласования с министерством юстиции России на предмет соответствия всем международным обязательствам был опубликован заведомо.

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При этом в пресс-службе напомнили, что Россия не является пионером в сфере введения приграничных зон. Четырнадцатого сентября 2014 года президент Белоруссии подписал указ №433, который регламентирует установление приграничных территорий в пределах территориально-административных единиц, примыкающих к российско-белорусской границе.

"Совершенно справедливым образом подписание такого указа и введение приграничных территорий было обусловлено интересами обеспечения пограничной и приграничной безопасности, а также организации надлежащего уровня взаимодействия по пресечению незаконной миграции, наркотрафика и контрабанды. Это абсолютно правильная аргументация, абсолютно правильное решение, и в данном случае наши пограничники идут абсолютно по такому же пути", — отметили в Кремле.

"Каким-то образом такие меры ассоциировать с нарушением Россией международных обязательств, каких-либо международных и иных межгосударственных договоров… Мы считаем некорректным и неверным. Здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем (Лукашенко — Ред.)", — заключили в пресс-службе президента.

Обозначив разногласия по пограничному вопросу, Лукашенко при этом опроверг появившуюся в СМИ информацию о выходе Белоруссии из Евразийского экономического союза и Союзного государства.

"Что касается заявлений о ЕврАзЭс и Союзного государства — полный вымысел", — сказал лидер Белоруссии.

При этом, указал он, Белоруссия потеряла 15 миллиардов долларов из-за неравных цен и условий в Евразийском экономическом союзе. Тем не менее, глава государства выразил уверенность в том, что Москва и Минск смогут решить все спорные вопросы и договориться.

"Рано или поздно мы все равно договоримся… Мы — люди и хотим людьми зваться", — добавил белорусский лидер.

По словам замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдана Безпалько, текущее обострение в отношениях между РФ и Белоруссией "невыгодно обеим сторонам", но началось оно именно с действий белорусской стороны.

Безпалько напомнил, что когда руководство Белоруссии "в одностороннем порядке поменяло цены на газ, уменьшив их в два раза, и увеличила стоимость транзита нефти, естественно, произошло обострение отношений — в международных отношениях так не принято поступать".

"Это обострение — попытка белорусского руководства добиться очередных успехов в экономической плоскости, увеличив дотации для белорусской экономики нашим государством. В условиях экономического кризиса, это сделать невозможно. Тем более, что со стороны Белоруссии мы не видим реальных шагов по интеграции или проявлении своего союзничества в практической плоскости, кроме риторики и заявлений ничего нет", — сказал Безпалько.

При этом эксперт напомнил, что Россия со своей стороны всегда шла на уступки Белоруссии.

"Сейчас поставки нефти идут по льготной цене. В целом Белоруссия получает основную часть выручки за счет продажи нефтепродуктов, выработанных из российской нефти, которая она продает. И этот нефтяной грант сопоставим с 10-12% ВВП. Кроме того, руководство Белоруссии регулярно саботирует создание Союзного государства. Нет до сих пор единой валюты, нет единого эмиссионного центра. Кроме того, Белоруссия не проявляет себя как союзник в военно-политическом отношении", — сказал эксперт.