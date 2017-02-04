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    ОБСЕ: восстановительные работы в Авдеевке остановлены из-за обстрелов

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (580)

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    Согласно информации, режим прекращения огня нарушен, гражданское население продолжает страдать. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ призывает прекратить стрелять.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Восстановительные работы в Авдеевке остановлены по причине нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщила Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.

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    "Работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите стрелять сейчас!" — говорится в официальном Twitter миссии.

    Ранее сообщалось, что два дня столкновений в районе Авдеевки на востоке Украины оставили более 17 тысяч человек без отопления и электричества в условиях зимы, среди них 2,5 тысяч детей. В субботу СММ ОБСЕ сообщала о начале восстановительных работ.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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