наверх
03.02.201723:20
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Обстрел позиций ВСУ в Авдеевке ведется с интервалом 20 минут - штаб АТО

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (558)

    (обновлено: )1902
    Военные сообщают, что в течение всего дня ополченцы в районе Авдеевки неоднократно применяли танки, крупнокалиберные минометы и тяжелую артиллерию.
    Ситуация в авдеевской промзоне
    facebook.com/strumkovskij

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Ополченцы в настоящее время ведут массированные обстрелы Авдеевки в Донецкой области, сообщает пресс-центр штаба АТО вечером в пятницу.

    Кровавый тест в Авдеевке: Бортник назвал причины обострения конфликта
    РИА Новости Украина/youtube
    Кровавый тест в Авдеевке: Бортник назвал причины обострения конфликта

    Как заявляют военные, в течение всего дня ополченцы в районе Авдеевки неоднократно применяли танки, крупнокалиберные минометы и тяжелую артиллерию.

    "С интервалами около двадцати минут обстрелы украинских позиций в районе Авдеевки продолжаются до сих пор", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации на странице в Facebook.

    Ранее стало известно об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Читайте также — Украина и Белоруссия: пришло время поменяться местами

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также — Обострение на Донбассе: кому выгодно, кто начал, чем закончится?

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Ситуация в авдеевской промзоне
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Владислав Зимовец
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Блокирование ж/д переезда вблизи Бахмута
    Донбасс: блокада и пиар
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Взять и запретить. Культурная война с РФ